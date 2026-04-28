Albares se reúne con empresarios españoles con inversiones en la República Dominicana

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Santo Domingo, 27 abr (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunió este lunes con empresarios españoles con inversiones en la República Dominicana, momentos después de su llegada al país para una visita oficial.

Albares, que arribó al país procedente de Puerto Rico en una gira que lo llevará también a México, sostuvo un encuentro a puerta cerrada con empresarios de las ramas hotelera, energías renovables, seguros y bienes raíces, en la Embajada de España en Santo Domingo.

En la reunión, que se extendió por casi una hora, participaron la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo Jordán, así como la embajadora española en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos.

El alto cargo español no ofreció declaraciones a los medios una vez concluido el encuentro.

El plato fuerte de su visita será este martes cuando visite un proyecto de cooperación impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

Albares, posteriormente, se reunirá con su homólogo dominicano, Roberto Álvarez, con quien repasará los trabajos preparatorios de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que se celebrará los próximos 4 y 5 de noviembre bajo el lema ‘Iberoamérica. Juntos construimos nuestra comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’.

La visita «se realiza en reciprocidad al encuentro sostenido por ambos cancilleres en Madrid, en mayo de 2025, y da seguimiento a los compromisos de trabajo acordados en esa ocasión», destacó la Cancillería dominicana en un comunicado.

República Dominicana y España «mantienen relaciones diplomáticas de larga data y una agenda de cooperación en áreas de interés común, en el marco de un diálogo institucional continuo y respetuoso», agregó la nota.

España lideró el año pasado, con 1.086 millones de dólares, la inversión extranjera directa (IED) en la República Dominicana, y encabeza las inversiones en el área de la hostelería, según cifras oficiales.EFE

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