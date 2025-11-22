Albares se reúne con su homólogo argelino y representates de México en el G20

1 minuto

Madrid, 22 nov (EFE).- El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se ha reunido este sábado con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, en la cumbre del G20 en Sudáfrica para reforzar las «excelentes» relaciones que, asegura, mantiene España con Argelia.

«Reforzamos nuestras excelentes relaciones políticas, comerciales y culturales en beneficio de nuestros pueblos, de nuestra amistad y de nuestra cooperación», señaló Albares en un mensaje en su cuenta en X junto a una foto con el ministro de exteriores argelino.

Albares también ha dado cuenta en otro mensaje en X del encuentro que también ha mantenido en Sudáfrica con el jefe de delegación de México en el G20, Edgar Amador, y la subsecretaria de Exteriores mejicana, María Teresa Mercado.

Con ellos, según dice en su publicación, a la que acompañan tres fotografías de la reunión, ha abordado «el refuerzo de nuestra amistad y cooperación. Españoles y mexicanos somos pueblos hermanos y miramos al futuro conjuntamente», ha resaltado.EFE

