Albares subraya la «total normalidad» entre España y México tras reunirse con Sheinbaum

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Ciudad de México, 29 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, destacó este miércoles la «total normalidad» en las relaciones con México, al resaltar la «cálida y afectuosa acogida» tras reunirse con la presidenta, Claudia Sheinbaum, y destacó la «nueva etapa» que se abre tras sellar el fin del distanciamiento diplomático de los últimos años.

«Este ha sido un viaje con total normalidad, donde lo que hemos hecho es mirar hacia el futuro, esa gran etapa en las relaciones bilaterales, asentándonos en unas relaciones fraternales que ya existían», afirmó Albares en conferencia de prensa al término de su viaje de dos días a México. EFE

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