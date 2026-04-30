Albares subraya la «total normalidad» entre España y México tras reunirse con Sheinbaum

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Ciudad de México, 29 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, destacó este miércoles la «total normalidad» en las relaciones con México, al resaltar la «cálida y afectuosa acogida» tras reunirse con la presidenta, Claudia Sheinbaum, y valoró la «nueva etapa» que se abre tras sellar el fin del distanciamiento diplomático de los últimos años.

«Este ha sido un viaje con total normalidad, donde lo que hemos hecho es mirar hacia el futuro, esa gran etapa en las relaciones bilaterales, asentándonos en unas relaciones fraternales que ya existían», afirmó Albares en conferencia de prensa al término de su viaje de dos días a México.

En el encuentro con periodistas en la residencia del embajador español en México, el canciller remarcó la «excelente, cálida y afectuosa acogida» así como «los encuentros francos y amistosos».

«Es difícil encontrar en el planeta dos países con una relación tan estrecha y fraternal como España y México. Hoy el canciller ha dicho que este viaje es una nueva gran etapa en las relaciones bilaterales entre México y España, yo lo he constatado desde el primer minuto, en la audiencia con la presidenta», agregó.

Sheinbaum recibió en el Palacio Nacional de Ciudad de México a Albares, quien le entregó «en persona» la invitación del rey Felipe VI para que la mandataria mexicana acuda a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, que se celebrará en noviembre próximo.

«México está teniendo una labor muy constructiva en los trabajos previos para la cumbre», afirmó, sin adelantar si la mandataria había confirmado su asistencia.

El encuentro, que no estaba previsto en la agenda oficial, se produce apenas unos días después de que los dos países simbolizaran la normalización de sus relaciones en Barcelona, con la reunión entre el presidente el Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta mexicana.

España y México escenificaron en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebró el 18 de abril en Barcelona, la normalización de sus relaciones diplomáticas desde que tanto el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como su sucesora, Claudia Sheinbaum, pidieran una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América.

El mes pasado, Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo «mucho abuso», unas palabras que fueron acogidas con satisfacción por la mandataria mexicana.

Albares comenzó su visita oficial el martes con un encuentro con empresarios y una reunión en la Cámara de Comercio de España en México.

Posteriormente, ya el miércoles, realizó una ofrenda floral ante la tumba de Lázaro Cárdenas, presidente de México entre 1934 y 1940 que acogió en el país a miles de exiliados españoles tras la Guerra Civil.

Además, el jefe de la diplomacia española inauguró la exposición ‘La mitad del mundo’ y participó en diversos actos en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Museo Nacional de Antropología, galardonado en 2025 con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. EFE

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