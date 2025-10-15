Albares tras las amenazas de EEUU: el compromiso de España con la OTAN, fuera de toda duda

1 minuto

Hangzhou (China), 15 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha respondido a las amenazas arancelarias de EE.UU por no invertir el 5 % del PIB en gasto militar, que el compromiso de España con la Alianza Atlántica y todo lo que aporta a la seguridad euroatlántica, «está fuera de toda duda».

Albares, en declaraciones a los medios en Hangzhou (este de China), tras mantener una reunión con su homólogo chino, Wang Ji, ha insistido en que España «es un aliado fiable», que cuenta con un despliegue máximo en el flanco este europeo, «fundamental» para la seguridad de la zona.

Albares se ha referido a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de adoptar represalias comerciales contra España por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a gastar el 5 % de su PIB en defensa, amenazas que planteó ayer después de que en Sharm el Sheij (Egipto), en la cumbre de paz para Gaza, bromeara sobre estas discrepancias y señalara además que nuestro país estaba haciendo «un trabajo fantástico».

Por otra parte, el ministro ha anunciado que a partir del año que viene comenzarán los trabajos para inaugurar una nueva cancillería en China, que reagrupará la embajada, la residencia y otras dependencias, en un proyecto que supondrá una inversión de más de diez millones de euros. EFE

alr/alf