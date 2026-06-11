Albares trata con el viceprimer ministro de Cuba la «crítica coyuntura» de la isla

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Madrid, 11 jun (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trató este jueves la «crítica coyuntura» de Cuba con el viceprimer ministro y responsable de Comercio Ext​erior e Inversión Extranjera de la isla, Óscar Pérez-Oliva Fraga.

La entrevista se celebró en la capital de España a petición del responsable cubano y sirvió para analizar las «graves consecuencias» de la situación cubana para la economía y los ciudadanos, según informó el Ministerio español.

Albares abogó recientemente por el fin de la situación humanitaria «inaceptable» que vive Cuba, durante una gira latinoamericana.

El jefe de la diplomacia española ha asegurado en varias ocasiones que cualquier decisión sobre el futuro de Cuba la debe tomar «libremente el pueblo cubano».

Además de seguir con el embargo económico, EE.UU. ha incrementado la presión sobre las autoridades cubanas últimamente con un bloqueo energético y sanciones para altos cargos y empresas extranjeras que mantengan la actividad en la isla, lo que ha motivado la reciente retirada parcial o total de varias de las principales compañías foráneas que operaban en Cuba. EFE

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