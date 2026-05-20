Albares ve que es el momento de Europa: Tiene que actuar, necesitamos una UE más soberana

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Berlín, 20 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha asegurado que en este contexto internacional tan complicado, Europa tiene que dar un paso, «es el momento de Europa», de una Unión más soberana e independiente, que defienda «nuestra voz y nuestros valores».

En una conferencia y posterior coloquio sobre el futuro de Europa en la prestigiosa Hertie School of Governance de Berlín, Albares ha subrayado que en el complicado escenario mundial, con el actual orden internacional amenazado, la alternativa no será «un nuevo orden mundial, sino el caos».

Por eso, ha llamado a la UE a actuar con rapidez y emprender las reformas necesarias para lograr sus objetivos, insistiendo, por ejemplo, en que hay que reformar las mayorías de la UE para pasar de la unanimidad necesaria en muchas decisiones a la mayoría cualificada y que nadie pueda bloquear determinados acuerdos.

También cree que hay que derribar las barreras que aún persisten en el mercado monetario y comercial y hay que dar un salto en defensa y seguridad, apostando por un ejército europeo, que «no es una amenaza para la OTAN».

Ha apelado a la UE a que defienda y proteja la ley internacional, la integridad de los territorios y su soberanía, haciendo alusión a la crisis en Oriente Medio o a la invasión de Ucrania, advirtiendo de que si la Unión no rechaza la idea de la guerra «su credibilidad se perderá».

Del mismo modo, ha insistido en la urgencia de «rearmar» Europa en sus valores, principios y logros porque «el mayor veneno» al que se enfrenta el proyecto de la Unión es al auge de la ultraderecha.

Al hilo de esto, ha defendido e proceso de regularización de inmigrantes llevado a cabo en España, que ha generado reticencias en la UE, recalcando que la ultraderecha «está ganando la batalla cultural» y utiliza la inmigración de cara a su electorado, pero solo hay que mirar -ha dicho- las cifras sobre la inmigración irregular en España y los datos de crecimiento económico.

Con esta conferencia, Albares cierra una visita oficial a Berlín, donde ha mantenido un encuentro de Trabajo con su homologo alemán, Johann Wadephul, con quien ha constatado el buen estado de las relaciones bilaterales.

«Mantenemos unas relaciones sólidas, robustas, tanto políticas como culturales y económicas, y una estrecha colaboración que esperamos seguir manteniendo y reforzando», ha asegurado Albares en una rueda de prensa en la Embajada de España en Berlín. EFE

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