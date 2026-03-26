Albares visita Argelia para afianzar las relaciones bilaterales y tratar temas energéticos

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Argel, 26 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, se encuentra Argelia, a donde llegó este jueves para una visita oficial de dos días, que comenzó con un primer encuentro con su homólogo argelino, Ahmed Ataf, quien lo recibió en la sede del Ministerio, y continuará con el abordaje de diversos asuntos, entre ellos el de la energía.

Albares, quien calificó las relaciones con Argelia de «amistosas», mantendrá posteriormente una reunión con el ministro de Hidrocarburos y Minas del país magrebí, Mohamed Arkab, en un contexto de crisis mundial en los mercados energéticos debido al conflicto en Oriente Medio, un escenario en el que Argel se consolida como principal proveedor de gas para España.

Es la primera visita del diplomático de la nación europea a Argelia desde la crisis diplomática de 2022, cuando el Gobierno español apoyó la propuesta del plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

El ministro español tiene previsto abordar la situación geopolítica actual marcada por una violenta escalada de tensiones en el Golfo, con los ataques iraníes contra infraestructuras energéticas en Catar y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del crudo y gas natural licuado (GNL).

Asimismo, se realizará entre las partes un repaso de los principales asuntos de la relación bilateral, cuya crisis diplomática se superó a finales de 2023, con la vuelta del embajador argelino a Madrid.

Al margen de del ámbito político y energético, el viaje de Albares contempla, además, una agenda cultural, ya que el ministro presidirá la inauguración oficial del Instituto Cervantes en la ciudad de Orán, lo que muestra el creciente interés por el idioma y la cultura española en Argelia.

La visita de Albares a Argel se produjo un día después de la visita oficial de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien anunció una futura exploración de hidrocarburos en alta mar con su socio magrebí, para aumentar el suministro de gas argelino a Roma. EFE

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