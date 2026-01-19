Alberto de Mónaco expresa a Felipe VI «profundo pesar» por accidente ferroviario en España

París, 19 ene (EFE).- El príncipe Alberto II de Mónaco expresó este lunes al rey de España, Felipe VI, su «profundo pesar» por el accidente ferroviario ocurrido en la noche del domingo en Adamuz (Córdoba, España), que ha provocado al menos 39 víctimas mortales y más de cien heridos.

«La princesa Charlene y yo nos enteramos con profundo pesar del trágico accidente ferroviario en la región de Córdoba, que causó tantas muertes y heridos», escribió el príncipe monegasco en un despacho oficial enviado al monarca español.

En su mensaje, divulgado por el Palacio de Mónaco, el príncipe expresa sus «más sinceras condolencias» y su «apoyo en estos momentos difíciles».

«Mi familia y el pueblo de Mónaco se unen a mí para expresar nuestro profundo pesar por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas y los heridos», añadió Alberto de Mónaco en su mensaje a Felipe VI.

El rey y la reina Letizia, que se encuentran en Atenas para asistir al funeral y el entierro de la princesa Irene de Grecia, viajarán previsiblemente este martes a Adamuz (Córdoba) a la zona del siniestro. EFE

