Alberto de Mónaco subraya, tras explosión con 3 heridos, que la seguridad es una prioridad

Compartir

2 minutos

París, 30 jun (EFE).- El príncipe Alberto de Mónaco afirmó este martes que la explosión que causó ayer tres heridos, incluido un oligarca ucraniano, en la ciudad-estado es «un choque» para su país y que la seguridad es y va a seguir siendo «una prioridad».

«Más que nunca, el Principado de Mónaco se mantendrá unido y determinado frente a la violencia y el crimen», señaló el príncipe, que añadió que «la seguridad de nuestra comunidad ha sido siempre una prioridad; lo seguirá siendo más que nunca, sean las que sean las amenazas».

El jefe del pequeño y rico país mediterráneo afirmó que todos los servicios del Estado implicados están movilizados «en estrecha cooperación con las autoridades francesas» y mostró su confianza para aclarar «lo más rápido posible las circunstancias de este drama, identificar a los responsables y aportar todas las respuestas que se imponen, a todos los niveles».

A partir de los elementos conocidos de la investigación, este lunes poco antes de las 21.00 hora local (19.00 GMT) un desconocido dejó una mochila a la entrada de un edificio en la calle Révérend Père Louis Frolla que explotó unos minutos después y alcanzó a los miembros de una pareja, que se encuentran entre la vida y la muerte, y a un adolescente, también herido pero de menos gravedad.

El hombre es Vadim Ermolaev, un oligarca ucraniano de 58 años residente en Mónaco conocido por haber hecho fortuna en diversos negocios en el este de su país y en Crimea, también tras la ocupación de la península por Rusia en 2014, y por ser objeto de diversas acusaciones de connivencia con Moscú por parte de las autoridades de Kiev.

En su mensaje, Alberto de Mónaco, manifestó junto a su esposa Charlène y a su familia, su «compasión y su apoyo sin fallas» a las víctimas de esos hechos, y a los vecinos afectados por lo que calificó de «acto odioso».

Mónaco es y ha sido durante décadas un refugio para millonarios de todo el mundo por el tratamiento de sus fortunas y también porque el país ofrece niveles de seguridad muy elevados, con cámaras casi en cada rincón de la ciudad-estado y con una presencia policial abundante y constante. EFE

ac/ah