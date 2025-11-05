Alberto II de Mónaco concluye visita oficial a Paraguay y viaja a Brasil para la COP30

(Actualiza con información de la Presidencia de Paraguay)

Luque (Paraguay), 5 nov (EFE).- El príncipe Alberto II de Mónaco culminó este miércoles una visita de tres días a Paraguay, la primera al país suramericano, y partió rumbo a Brasil, donde participará en la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).

El monarca, quien llegó el lunes a la nación suramericana, recorrió en esta jornada las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo (COP), ubicado en la ciudad de Luque (centro), vecino a la capital, Asunción, en la última actividad de su agenda oficial.

«Ha sido una visita maravillosa», dijo el jefe de Estado monegasco en el Centro Acuático Olímpico, en su única comparecencia ante la prensa local, acompañado por el secretario general del COP, Juan Carlos Orihuela, y el vicepresidente de esa institución, Julio Ferrari.

Alberto de Mónaco destacó el «desarrollo excepcional» logrado por este país «en tan poco tiempo».

De igual forma, consideró que el complejo de la COP, que fue uno de los escenarios de los Juegos Panamericanos Junior, celebrados entre el 9 y el 23 de agosto pasado, será un «espacio magnífico» para los Juegos Panamericanos de 2031, cuya sede será Asunción.

La capital paraguaya fue elegida, el 10 de octubre pasado, anfitriona de esas competencias en 2031.

En un video difundido por la Presidencia de Paraguay, el príncipe afirmó que fue «un placer extraordinario» haber visitado el país por invitación del mandatario Santiago Peña, con quien se reunió el lunes.

«Estamos muy abiertos a cualquier colaboración con países con los que tenemos una gran amistad», añadió el monarca.

La visita de Alberto de Mónaco «refuerza los lazos de amistad y abre nuevas oportunidades de colaboración entre ambos países», como parte de «una agenda común orientada al crecimiento responsable y la sostenibilidad», refirió el Ejecutivo paraguayo en un comunicado.

Durante su estadía en el país, el príncipe recorrió este martes las instalaciones de la hidroeléctrica de Itaipú, compartida entre Paraguay y Brasil y una de las más grandes del mundo, y visitó junto a Peña y la primera dama, Leticia Ocampo, las Misiones Jesuíticas de Jesús de Tavarangüé y Santísima Trinidad, en el departamento de Itapúa (sur).

Esas reducciones fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

El Principado de Mónaco indicó el lunes en un comunicado que el soberano viajará este miércoles a Belém, en Brasil, para asistir a la COP30, donde se tiene previsto que intervenga en la mesa redonda sobre ‘Clima y Naturaleza: Bosques y Océanos’, encabezada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.EFE

