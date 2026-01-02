Alberto Rodríguez, novato del año en el béisbol dominicano

2 minutos

Santo Domingo, 2 ene (EFE).- La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) anunció este viernes al jardinero de las Águilas Cibaeñas, Alberto Rodríguez, como el ganador del premio Novato del Año de su temporada 2025-26.

Rodríguez, de 25 años, fue escogido como el ganador de la distinción en la votación realizada entre periodistas especializados que dan cobertura a las incidencias del torneo de béisbol invernal dominicano.

Para hacerse con el premio, Rodríguez superó en la elección a su compañeros de equipo Jean Carlos Henríquez, Emmanuel Rodríguez y Ángel Genao, así como también a Allan Castro, de los Toros del Este , Eddy Yean, de las Estrellas Orientales, y Hansell Marcelino, de los Leones del Escogido.

Rodríguez, quien se convirtió en una presencia constante en la alineación del conjunto cibaeño, disputó 35 partidos en la serie regular, en los que finalizó con promedio de bateo de .350, al contabilizar 35 imparables en 100 visitas al plato, sumando entre sus batazos cuatro dobles, tres triples y tres cuadrangulares, coleccionando con ellos un porcentaje de slugging de .540.

Con sus conexiones con la pelota, Rodríguez logró llevar 19 carreras al marcador, lo que sustenta con su promedio de bateo de .367, cuando enfrentó situación de corredores en posición anotadora, mientras respondió bateando para .348 con compañeros en las bases.

Rodriguez, quien además de jardinero se desempeñó como bateador designado con las Águilas, utilizó su facilidad para llegar a las almohadillas, como lo indica su porcentaje de embasarse de .425, para agregar 15 vueltas anotadas a su participación con el conjunto que dirige el colombiano Luis “Pipe” Urueta.

Con su contribución con el madero, Rodríguez contribuyó a que las Águilas (32-17) finalizaran con la mejor marca de victorias y derrotas en la temporada regular de Lidom.

En tanto, el campocorto de los Leones del Escogido, Erik González, fue anunciado este viernes por la Lidom como el ganador del premio Caballero del Año, que reconoce al pelotero que mejor encarna el espíritu de compañerismo, el respeto al juego y al rival, como una forma de incentivar un ambiente positivo entre los jugadores del torneo.

González fue escogido en la votación que realizada entre 48 peloteros que participan del campeonato dominicano, superando en la elección a figuras como Robinson Canó, de las Estrellas Orientales, Kelvin Gutiérrez, de los Gigantes del Cibao, Aderlin Rodríguez, de las Águilas Cibaeñas, y Mel Rojas Jr. y Christian Adames, de los Tigres del Licey. EFE

hr/mf