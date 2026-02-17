Albion gana su primer partido tras regresar al círculo de privilegio

Montevideo, 16 feb (EFE).- Albion goleó este lunes a Cerro por 3-0 y sumó de esa forma su primera victoria tras regresar a la máxima categoría del fútbol uruguayo.

El equipo dirigido por Federico Nieves se llevó la victoria gracias a las anotaciones de Francisco Ginella a poco del comienzo del juego y de los argentinos Carlos Airala y Álvaro López cerca del final.

Así, el Pionero se trepó al séptimo lugar de un Torneo Apertura que lidera Danubio junto a los otros dos equipos que subieron con Albion a la primera división: Central Español y Deportivo Maldonado.

El otro encuentro disputado este lunes acabó con empate a dos entre Montevideo City Torque y Juventud.

Juan Martín Boselli y Gonzalo Gómez se encargaron de poner dos veces en ventaja a los dirigidos por Sebastián Ariel Méndez, mientras que Esteban Obregón y Salomón Rodríguez igualaron para los ciudadanos.

Tras sufrir cada uno una derrota en la primera fecha, Montevideo City Torque y Juventud acumularon este lunes su primer punto de la temporada.

El equipo de la ciudad de Las Piedras lo hizo pocos días después de sellar una histórica clasificación a la segunda fase de la Copa Libertadores luego de eliminar como visitante al ecuatoriano Universidad Católica.

Este jueves, antes de volver a la actividad local, Juventud recibirá al Guaraní paraguayo en otro duelo copero que buscará ganar para seguir soñando con la fase de grupos. EFE

