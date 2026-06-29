Alcántara, Pinales y Almánzar lideran boxeo dominicano en Juegos Centroamericanos

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Santo Domingo, 29 jun (EFE).- Los medallistas olímpicos Yunior Alcántara y Cristian Pinales, junto a la veterana Estefani Almánzar, encabezarán las selecciones masculina y femenina de boxeo de República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo.

El equipo masculino lo integran, además de Alcántara (55 kilos) y Pinales (90), Disney Ezequiel Medina (60), Miguel Ángel Encarnación (65), Ricardo Cuello (70), Noel Pachecho (80) y Daniel Guzmán (más de 90).

La escuadra femenina tendrá como principal figura a Almánzar (54 kilos), plata en San Salvador 2023, junto a Esther Jiménez (51), Génesis de la Rosa (57), Katherine Jessica Beras (60) y Alamny Pérez (65).

Los pugilistas cumplen una base de preparación en Bogotá, Colombia, con miras a igualar o superar la actuación de la pasada edición, donde el boxeo dominicano fue subcampeón con nueve medallas, incluidas dos de oro.

El jefe de entrenadores, Armando Hernández, destacó la integración de Alcántara y Pinales, bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, y aseguró que el país presenta “una combinación equilibrada de veteranos y jóvenes” con aspiraciones de podio.

«Tenemos una combinación equilibrada de veteranos y jóvenes, pero todos con las herramientas para subir al podio», dijo Hernández en el comunicado.

Además de Armando, el cuerpo de técnicos de la delegación dominicana la integran Eudis Méndez, Gregorio Santos, Nancy Fuentes, Roibert Guzmán y Eduard Ricart.EFE

mf