Alcaldía de Caracas anuncia instrucción en manejo de armas de su «cuerpo de combatientes»

2 minutos

Caracas, 6 sep (EFE).- La alcaldesa del municipio caraqueño de Libertador, Carmen Meléndez, informó este sábado que funcionarios de esa dependencia, integrantes del «cuerpo de combatientes», participaron en una jornada de instrucción en el manejo de armas, en momentos en que Venezuela ha denunciado como una «amenaza» un despliegue militar ordenado por EE.UU. en aguas del Caribe como parte de una anunciada operación antidrogas, cerca del país suramericano.

«El cuerpo de combatientes de la Alcaldía de Caracas activado este sábado con el ejercicio de adiestramiento que ha reunido a 252 trabajadores y trabajadoras para la formación en el manejo de diferentes armas colectivas», indicó Meléndez en una publicación en Instagram, sin precisar más detalles.

En el mensaje, que incluyó fotografías de la actividad, la también almirante destacó que «Venezuela no es amenaza» sino «esperanza».

Además, hizo un llamado a alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo defensivo formado por civiles voluntarios, al que el presidente Nicolás Maduro ha convocado a inscribirse en respuesta a lo que ha denominado como «agresiones» de Washington.

Según fuentes del Gobierno venezolano, los «cuerpos combatientes» están conformados por la clase obrera de empresas e instituciones públicas, ministerios, comunas (estructuras de organización comunitaria) y sectores productivos.

Venezuela ha denunciado que EE.UU. desplegó ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe para combatir el tráfico de drogas que, según la Casa Blanca, «contaminan» las calles de ese país.

De igual forma, la administración del presidente Donald Trump ordenó, en las últimas horas, que diez naves de combate F-35 fueran desplazadas a una base aérea de Puerto Rico.

El pasado martes, las tensiones entre Venezuela y EE.UU. aumentaron luego de que Washington informara sobre un supuesto ataque contra una embarcación en la que presuntamente iban once personas vinculadas a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana, y que al parecer transportaba estupefacientes.

Maduro dijo este viernes que EE.UU. «debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe», durante el acto de «activación operativa, organizativa» de la MNB, transmitido por la televisión estatal. EFE

