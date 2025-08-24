Alcalde de Barcelona viaja a Jordania después de que Israel vetara su entrada a Palestina

2 minutos

El Cairo, 24 ago (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, viajará este domingo a Jordania para conocer los proyectos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) después de que el pasado viernes Israel vetara su entrada a las ciudades palestinas de Belén y Ramala.

Collboni visitará mañana, lunes, las instalaciones de la UNRWA próximas a Amán con el objetivo de conocer de primera mano los proyectos de cooperación que el ayuntamiento de la capital catalana desarrolla con la agencia de la ONU, informó el gabinete de prensa de la Alcaldía de Barcelona en un comunicado.

Junto con la segunda teniente de alcalde y responsable de las áreas de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, María Eugenia Gay, se reunirá con el subdirector de programas de la UNRWA, Khunal Dar, y personal de la ONU, además de conocer el sistema de suministros en el almacén desde donde se envía la ayuda a la Franja de Gaza.

Barcelona ha aportado 300.000 euros para un proyecto de distribución de productos alimentarios básicos a través de la UNRWA, que Collboni visitará el lunes, y en 2024 duplicó su aportación a este organismo, alcanzando los 190.000 euros anuales.

También mantendrán un encuentro con el alcalde de Amán, Youssef al Shawarbeh, para reforzar el vínculo de Barcelona con la capital jordana.

Con este viaje de dos días, el alcalde retomará su agenda, que se vio modificada el pasado viernes antes de partir hacia Tel Aviv, cuando Israel anunció su prohibición de entrada dada la postura crítica que mantienen las autoridades barcelonesas con las políticas del Gobierno israelí y sus operaciones militares en el enclave palestino.

Las autoridades de Inmigración israelíes rechazaron la entrada al país del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por tener «antecedentes» de «difamación del Estado y participación en un boicot a Israel», según un comunicado de este organismo dependiente del Ministerio del Interior.

En la nota, a la que tuvo acceso EFE, se indica que Collboni debía aterrizar este viernes a medianoche en Tel Aviv, pero se le denegó la entrada al país y se le notificó esta decisión.

«Lejos de disuadir al gobierno municipal, la negativa de Israel de permitir la entrada del alcalde a Tel Aviv sirve para reforzar el compromiso de la ciudad con los principios que históricamente han guiado su acción en el ámbito de las relaciones internacionales», agregó el consistorio barcelonés en la nota. EFE

rsm/amr/amg