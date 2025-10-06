Alcalde de Chicago establece zonas libres de ICE que prohíbe el uso de espacios públicos

Los Ángeles (EE.UU.), 6 oct (EFE).- El alcalde de Chicago, el demócrata Brandon Johnson, firmó este lunes una orden ejecutiva que prohíbe a las autoridades migratorias utilizar estacionamientos y terrenos propiedad de la ciudad o controlados por ella, en medio de la escalada de los operativos y las protestas.

La directiva ‘ICE Free Zones’ (zonas libres de ICE) establece que todos los departamentos municipales deben colocar señalización en sus propiedades y deben utilizar barreras físicas para restringir el paso no autorizado.

La medida «no limita ni restringe» la ejecución de órdenes judiciales legales ni investigaciones penales legítimas.

Está dirigida únicamente a los operativos de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés).

En una conferencia de prensa, Johnson dijo que está tomando medidas para «frenar» a la Administración del presidente Donald Trump que, según opina, está descontrolada.

El alcalde citó varios allanamientos de ICE y CBP a edificios en los que detuvieron por horas a ciudadanos estadounidenses y destruyeron sus bienes.

También contó que los agentes migratorios han disparado gases lacrimógenos contra la policía de Chicago que respondió a un llamado.

«Debemos tomar medidas más drásticas que las anteriores porque lo que estamos presenciando es un intento más radical de socavar nuestra democracia», recalcó Johnson.

La alcaldía también distribuiría señalización oficial gratuita para que los dueños de terrenos privados y negocios coloquen en sus propiedades para impedir el ingreso de los agentes migratorios.

La señalización establece claramente que ningún agente del orden público puede ingresar con fines de control migratorio civil y que la propiedad no puede utilizarse como área de concentración, lugar de procesamiento o base de operaciones de las autoridades migratorias. EFE

