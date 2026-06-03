Alcalde de Crans-Montana asegura que no dimitirá en su primera entrevista tras la tragedia

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Ginebra, 3 jun (EFE).- El alcalde de Crans-Montana, la localidad suiza donde un incendio en un bar la pasada Nochevieja causó la muerte de 41 personas, aseguró que no se plantea dimitir pese a las presiones recibidas, en su primera entrevista televisada desde la tragedia.

«Fui elegido para gestionar los asuntos municipales, en lo bueno y en lo malo, y hoy mi voluntad es la de seguir adelante», aseguró el alcalde, Nicolas Féraud, uno de los 14 imputados por el caso por el incendio del bar ‘Le Constellation’, acusados de homicidio, lesiones e incendio por negligencia.

Criticado por una rueda de prensa que dio a los pocos días de la tragedia, tras la que fue acusado de frialdad, Féraud señaló en la entrevista de este miércoles a la televisión local Canal 9 que el municipio «estaba en shock colectivo» y la presión era tal que «olvidó el aspecto humano», ante lo que pidió disculpas.

Aunque no dio muchos detalles sobre el proceso judicial, alegando que se trata de una investigación en curso, negó las acusaciones de que coordinó sus comparecencias con otro de los investigados, el antiguo responsable local de seguridad Kevin Barras, con el que se reunió antes de que éste último compareciera ante la fiscalía.

«No hice nada ilegal, fue un gesto de apoyo antes de una prueba que sabía que sería difícil y desagradable», alegó el alcalde.

Reveló, por último, que el municipio proyecta construir un memorial en homenaje a las víctimas, la mitad de ellas menores de edad.

El grave incendio en el bar ‘Le Constellation’ la pasada Nochevieja tuvo como causa más probable el uso de bengalas o elementos pirotécnicos en botellas de champán, que habrían prendido el techo. La salida del local, situado en un subsuelo, pudo dificultar la evacuación. EFE

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