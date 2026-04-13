Alcalde de Estambul encarcelado denuncia ante Tribunal de Estrasburgo un proceso político

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París, 13 abr (EFE).- El exalcalde de Estambul Ekrem Imamoglu, destituido y encarcelado por diversos delitos desde hace más de un año cuando estaba en pleno ascenso y era el principal candidato de la oposición a las presidenciales, ha presentado una demanda ante el Tribunal de Estrasburgo en la que denuncia un proceso político.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) anunció este lunes que ha notificado esa denuncia a las autoridades turcas de la que no había hecho ninguna comunicación hasta ahora, y que se formalizó el pasado 10 de noviembre.

En su denuncia, Imamoglu alega que su encarcelamiento provisional en marzo de 2025 se dictó con fines políticos, tras haber anunciado su candidatura a las presidenciales, y que el objetivo era privarlo de hacer campaña y ponerlo en desventaja.

Candidato a los comicios previstos en 2028 por el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), el mayor de la oposición, fue arrestado el 19 de marzo pasado junto a más de cien personas, en su mayoría correligionarios y funcionarios municipales, acusados todos de supuesta corrupción.

Amparándose en varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, considera en su demanda ante el TEDH que no hay pruebas que sustenten los cargos que se le imputan y critica su prisión preventiva y las restricciones de acceso al sumario, lo que a su parecer incumple las reglas de un control judicial efectivo.

Imamoglu fue elegido alcalde de Estambul primero en 2019 y reelegido en 2024.

Durante su segundo mandato se postuló para las presidenciales y su arresto fue denunciado por su partido como un intento del Gobierno del presidente islamista, Recep Tayyip Erdogan, de eliminar a través de la justicia a un pretendiente que podía amenazarlo políticamente.

La notificación a las autoridades turcas, que se hizo el pasado 23 de marzo, es un procedimiento en la tramitación de la denuncia, con la que se les pide que haga una serie de aclaraciones antes de seguir adelante. EFE

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