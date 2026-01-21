Alcalde de Harare citado tras arresto de su vice y exdiputado por corrupción en Zimbabue

Harare, 21 ene (EFE).- El alcalde de Harare, Jacob Mafume, fue llamado para ser interrogado este miércoles en relación con el arresto de la vicealcaldesa Rosemary Muronda y del exdiputado del partido oficialista Unión Nacional Africana de Zimbabue – Frente Patriótico (ZANU PF), Shadreck Mashayamombe, por cargos de corrupción, informaron a EFE fuentes oficiales.

“Arrestamos a Mashayamombe, pero en cuanto al alcalde, lo citamos a ser interrogado. Dicho esto, las investigaciones están actualmente en curso”, dijo a EFE el jefe de la Comisión Anticorrupción de Zimbabue (ZACC), Kindness Paradza.

La ZACC también confirmó que Mashayamombe y la vicealcaldesa de Harare, comparecerán ante el tribunal por cargos de corrupción.

“Mashayamombe enfrenta cargos de fraude, mientras que la vicealcaldesa de Harare enfrenta un delito de abuso de poder. Otros dos altos funcionarios del consejo siguen prófugos, pero la red se está cerrando”, agregó Paradza.

Muronda y Mashayamombe enfrentan acusaciones de fraude relacionadas con la venta ilegal de terrenos públicos.

“Se espera que ambos comparezcan pronto ante el tribunal. Mafume también ha sido citado a declarar”, sumó el comisionado.

Antes de asumir como alcalde, Mafume se desempeñaba como concejal del suburbio norte de Highlands y es reconocido por su larga trayectoria en la política local y por su rol en la oposición frente al partido gobernante ZANU PF.

Muronda también es miembro de la oposición por la CCC, ha ocupado cargos en el consejo municipal y es una figura destacada en la política local.

Mashayamombe fue parlamentario entre 2008 y 2018 y durante su mandato su cargo fue conocido por su influencia en la política local y su participación en decisiones legislativas a nivel nacional. EFE

