Alcalde de la capital de Honduras pide mantenerse en «insurrección pacífica permanente»

Tegucigalpa, 29 dic (EFE).- El alcalde de la capital de Honduras, Jorge Aldana, advirtió este lunes que no reconocerá «ningún resultado» electoral si no se realiza el conteo de 430 actas pendientes, de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, y pidió a activistas del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) que se mantengan en «insurrección pacífica permanente» hasta que se contabilice «el último voto».

«No reconoceremos ningún resultado si no se cuentan las 430 actas y los invito a que nos atrincheremos en insurrección pacífica permanente hasta que se cuente el último voto», subrayó Aldana ante simpatizantes de Libre (izquierda) que se concentraron frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Tegucigalpa.

El alcalde de Tegucigalpa, quien se sumó a la protesta convocada por el expresidente y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, aseguró que él y los seguidores de esa formación política están «firmes, bendecidos y en victoria popular» y exigió al CNE que inicie «de inmediato» el escrutinio de las actas con inconsistencias.

Aldana, quien busca la reelección arropado con la bandera de Libre y se considera ganador de la alcaldía de Tegucigalpa en las elecciones generales, ha permanecido desde hace 21 días bajo una carpa junto al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde militares y policías resguardan todo el material de los comicios.

El jefe del gobierno local sostiene que las actas en su poder garantizan su triunfo, aunque el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, le aventaja por 888 votos, según versiones extraoficiales.

Aldana reconoce que la ventaja es estrecha, pero pide la revisión completa de 430 actas, en las que asegura que se confirmaría su victoria.

La incertidumbre por la demora en los resultados de las elecciones persiste en los niveles de alcaldías y diputaciones, debido a inconsistencias en actas en varios de los 18 departamentos del país, mientras el CNE ya declaró presidente electo a Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El expresidente Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, reiteró de nuevo que las elecciones son «inválidas» y que la declaración oficial que el CNE prevé emitir el martes «es ilegal», al considerar que «no reúne las condiciones» para ser reconocida.

«No reconocemos los resultados de esas elecciones inválidas. Por lo tanto, este triunfo se va a defender con todo el amor que tenemos por este país y este pueblo. Vamos a estar contigo, Jorge (Aldana), defendiéndote, sin retroceder, aquí nadie se rinde», expresó.

Zelaya sostuvo además que los simpatizantes de Libre han resistido en el pasado «golpes de Estado, muerte, gaseadas y asesinatos», y advirtió que no reconocerán «a quienes ostentan ilegalmente un proceso electoral falso que hoy quieren imponernos».

«Fuera CNE, ilegal y tramposo. Fuera el presidente Donald Trump, no puede venir a imponer aquí (en Honduras), su voluntad», enfatizó.

El presidente del Parlamento, Luis Redondo, por su parte, dijo que la Comisión Permanente del Legislativo se mantiene en «reunión permanente» y que no reconocerá lo que calificó como un «golpe electoral» por parte del órgano electoral.

«Un fraude, un golpe electoral que nosotros no vamos a reconocer. Sin embargo, estamos atentos a que se puedan revisar todas las Juntas Receptoras de Votos», señaló Redondo, al subrayar que la Comisión Permanente y los diputados oficialistas harán «lo necesario» para que se cuenten todas las actas.

Redondo aseguró que si no se contabiliza la totalidad de las Juntas Receptoras de Votos, se aplicará el artículo 205, numeral 7, de la Constitución, que faculta al Parlamento a realizar el escrutinio de todas las 19.167 urnas. EFE

