Alcalde de Lima confía en que este año comiencen a funcionar trenes recibidos desde EE.UU.

Lima, 13 feb (EFE).- El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, tiene confianza en que antes de finalizar 2026 pueda estar en marcha el ferrocarril de cercanías que circularía en la capital peruana con trenes que habían sido dados de baja por la empresa estadounidense Caltrain, y que hasta finales de 2024 funcionaban en el estado de California.

«Estoy casi seguro que va a ser este año. No puedo asegurarlo al 100 % porque ya no va a depender de la Municipalidad (de Lima), sino del Gobierno central, porque se está haciendo la entrega del material rodante, pero yo quiero pensar que el Gobierno sí lo va a poner en funcionamiento este año», señaló Reggiardo en una entrevista con EFE.

La máxima autoridad municipal de la capital de Perú, que ejerce el cargo desde octubre pasado en sustitución del ultraconservador Rafael López Aliaga, quien renunció para ser candidato presidencial, explicó que espera que en pocos días las locomotoras y coches recibidos por la Municipalidad de Lima sean cedidos al Gobierno nacional para poner en marcha el proyecto.

«He hablado con el ministro de Transporte y Comunicaciones (Aldo Prieto), y eso se va a firmar en el más breve plazo. Hay mesas técnicas y reuniones entre funcionarios de la Municipalidad , del ministerio y de Proinversión (la agencia del Gobierno especializada en atraer inversión privada)», apuntó Reggiardo.

«Viento en popa»

El alcalde aseveró que «eso está felizmente viento en popa, y lo que viene a continuación es la marcha en vacío ya de todos los vagones o los coches, sin pasajeros», antes de comenzar a transportar a gente entre el centro histórico de Lima y el distrito de Chosica, situado en el este de la capital.

«Eso es un proceso que tendrá que llevar adelante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pero lo que no tengo ninguna duda es que esto está listo para empezar», enfatizó.

La llegada de los convoyes a Lima procedentes de California estuvo envuelta en polémica y en un fuerte enfrentamiento del exalcalde López Aliaga con el Gobierno central, que recriminó al burgomaestre que quisiera poner en marcha un proyecto sin tener la infraestructura.

«Con la salida de Rafael López Aliaga y su renuncia a la alcaldía de Lima me encargué de destrabar lo que estaba trabado. Logramos llegar a buenos entendimientos con el Gobierno central para realizar primero el traslado totalmente en vacío del material rodante», recordó Reggiardo.

Alcalde recrimina «mentiras»

El alcalde insistió en que los trenes fueron una donación de Caltrain a la Municipalidad de Lima con la aprobación de las autoridades estadounidenses, y que los aproximadamente 24 millones de dólares que se pagaron fueron para costear el transporte de las unidades (19 locomotoras y 90 vagones) hasta la capital peruana.

«Se dijo los rieles estaban en mal estado, que (los trenes) se iban a descarrilar, que no pasaban por (debajo de) los puentes… una serie de mentiras que se demostró con el traslado de este material rodante que no eran tales, y nadie dice nada ahora, pero el ataque fue tremendo», agregó.

Inicialmente los trenes operarían por una sola vía, hasta que más adelante se construya un segunda vía que permita hacer trayectos simultáneos en ambos sentidos. EFE

