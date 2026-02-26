Alcalde de Lima exige al nuevo Gobierno de Perú declarar la capital del país en emergencia

3 minutos

Lima, 26 feb (EFE).- El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, exigió este jueves al nuevo Gobierno de Perú que vuelva a declarar en estado de emergencia a la capital del país por el auge de la criminalidad, puesto que dicho instrumento legal «permite fortalecer la acción operativa de las fuerzas del orden», según aseguró.

«Le exijo al Gobierno central, como alcalde metropolitano de Lima, que implemente nuevamente el estado de emergencia. La seguridad ciudadana se tiene que combatir desde distintos frentes», manifestó el alcalde, del partido ultraconservador Renovación Popular, en un comunicado difundido por la municipalidad.

Lima fue declarada en emergencia en octubre de 2025 para enfrentar la criminalidad, pero el nuevo Gobierno del izquierdista José María Balzácar, que juró su cargo como presidente interino el 18 de febrero pasado, no ha prorrogado esa medida, que venció la semana pasada.

Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantuvo el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y se restringieron los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito.

«El estado de emergencia no es un juego, es una medida que permite asumir el control de determinadas funciones para actuar con mayor firmeza frente a la delincuencia. Por ejemplo, los allanamientos que realiza la Policía Nacional del Perú ya no podrán ejecutarse con la misma celeridad porque la medida venció», sostuvo el burgomaestre.

Señaló que si bien la duración del Estado de Emergencia puede ser determinada por el Ejecutivo, lo urgente es restituir la medida ante el contexto actual.

En este sentido, solicitó a la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, una reunión lo antes posible para coordinar acciones concretas que permitan enfrentar y reducir la criminalidad en la capital peruana.

«Estamos absolutamente dispuestos a tener las reuniones que sean necesarias para proponer una salida urgente a la situación que atraviesa la capital», añadió.

El alcalde también invocó al Ejecutivo a crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, a la que denomina ‘Zar de Seguridad Ciudadana’, una instancia de alto nivel que articule a las principales entidades involucradas en la lucha contra la criminalidad.

De hecho, propuso esta iniciativa ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde también expuso su propuesta para la próxima creación de una Guardia Municipal, una nueva fuerza de seguridad para la capital que recibirá entrenamientos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía Municipal de Madrid. EFE

pbc/dub/sbb