Alcalde de Lima felicita a De la Espriella y dice que se abren mejores tiempos en región

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Lima, 21 jun (EFE).- El alcalde de Lima, el derechista Renzo Reggiardo, felicitó este domingo al candidato ultraderechista colombiano, Abelardo de la Espriella, por su virtual triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia y afirmó que «¡Se abren nuevos y mejores tiempos para nuestra región!».

Reggiardo, del partido Renovación Popular, agregó que hoy «¡Ganó la democracia en Colombia!», en un mensaje compartido en su cuenta de la red social X en el que expresó sus felicitaciones a De la Espriella como «presidente electo de Colombia».

«Su triunfo reafirma el compromiso de nuestros pueblos con la libertad, el orden y el desarrollo», señaló la autoridad municipal de la capital de Perú, tras la segunda vuelta electoral en su país que le da el triunfo a la también derechista Keiko Fujimori con el conteo de votos al 99,68 %.

De la Espriella ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia con 12.931.544 votos (49,65 %), una estrecha ventaja de 245.738 papeletas (0,95 puntos porcentuales) sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99,65 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibe 12.684.994 votos, equivalentes al 48,70 %, indica el conteo preliminar del organismo electoral.

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio de los próximos días para confirmar el resultado de manera oficial.

Sin embargo, Cepeda reconoció los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, que dan el triunfo por estrecho margen a De la Espriella, pero anunció que su campaña impugnará 33.000 mesas de votación durante el escrutinio oficial.EFE

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