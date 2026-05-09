Alcalde de Lima no teme sanciones por pedir en tribunales comicios complementarios en Perú

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Lima, 8 may (EFE).- El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que no teme ser sancionado por haber llevado el proceso de las elecciones generales de Perú a los tribunales y demandar comicios complementarios, conforme exige su predecesor y líder, el candidato presidencial Rafael López Aliaga, que denuncia sin pruebas concretas un fraude en su contra.

Reggiardo, que como autoridad en funciones está sometido a la obligación de mantener la neutralidad durante el proceso electoral, aseveró en una entrevista con EFE que no ha transgredido esa norma al evitar referirse en sus intervenciones públicas a algún candidato en concreto.

«Tengo los argumentos absolutamente claros de que no he vulnerado ninguna norma, absolutamente ninguna; y lo tengo sumamente claro porque cuando tú quieres sancionar a alguien, tienes que sancionarlo de acuerdo a lo que está establecido, no a la suspicacia», señaló Reggiardo, que ha asumido la teoría del supuesto fraude lanzada por López Aliaga.

«Se tienen que basar en el marco legal escrito, y para que se generen este tipo de violaciones y vulneraciones tiene que estar expresamente escrito y no se ha dado. No se ha dado porque sé perfectamente cuál ha sido mi papel y cuál es mi papel en todo esto», agregó.

El alcalde de la capital peruana comparte con López Aliaga la teoría de que los retrasos en la apertura de mesas de votación en Lima el día de las elecciones por falta de material electoral fue supuestamente deliberado con la intención de restar votos al candidato y líder del partido ultraconservador Renovación Popular, que se está quedando fuera de la segunda vuelta por unos pocos miles de votos ante el izquierdista Roberto Sánchez.

En ese sentido, Reggiardo presentó recursos tanto en la justicia ordinaria como en el Tribunal Constitucional para que anulen la disposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima autoridad electoral del país, de declarar inviables las elecciones complementarias solicitadas por López Aliaga en Lima, su principal feudo electoral, donde es el candidato más votado.

El argumento de esta demanda es que quieren que voten en una jornada complementaria aquellos que no pudieron hacerlo por los retrasos en la apertura de colegios, que llegaron a ser en algunos casos de hasta cinco horas y en otros incluso se permitió que lo hiciesen al día siguiente.

Reggiardo sostuvo que actuaría de la misma forma si la situación fuese al revés y el izquierdista Sánchez fuera el candidato que se quedase fuera de la segunda vuelta para enfrentarse en esta ronda a la derechista Keiko Fujimori.

«Me siento mal de estar de brazos cruzados ante esta barbaridad que estamos viviendo, no quiero calificarlo de otra manera, y tengo que actuar en defensa de los que se han afectado en este territorio que yo represento», dijo Reggiardo.

«En Lima respetamos a los ciudadanos. Respetamos los derechos de los ciudadanos y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que esos derechos no sean pisoteados», añadió.

Con el 99,09 % del escrutinio, Fujimori (Fuerza Popular) es la más votada con el 17,16 % de los votos válidos al obtener 2.851.371 sufragios; seguida en segundo lugar por Sánchez con el 12,01 % y 1.996.282 papeletas, y en tercera posición por López Aliaga, con 11,90 % y 1.978.089 votos. La diferencia entre el segundo y el tercer es de apenas 18.200 votos. EFE

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