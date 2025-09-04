The Swiss voice in the world since 1935

Alcalde de Lisboa pide investigación externa a empresa gestora del funicular accidentado

Lisboa, 4 sep (EFE).- El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, exigió este jueves una investigación externa e independiente a Carris, la empresa de transporte urbano de la ciudad, para averiguar las causas del accidente este miércoles del funicular de Gloria, donde al menos 16 personas murieron y 23 resultaron heridas.

Moedas compareció junto al primer ministro, Luís Montenegro, ante los medios para subrayar que en nombre de los lisboetas es el primer interesado en averiguar lo que pasó. EFE

