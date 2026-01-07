Alcalde de Mineápolis acusa a ICE de «matar gente» tras disparar a una mujer blanca

Miami (EE.UU.), 7 ene (EFE).- El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de «estar matando gente» tras el tiroteo en el que una mujer -identificada como una ciudadana estadounidense blanca- murió durante una redada en Minnesota, y exigió a los agentes que «se vayan al carajo» («get the fuck out»).

«No están aquí para causar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es dar seguridad a Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza. Están separando a familias, están sembrando caos en nuestras ciudades y, en este caso, están literalmente matando gente», denunció en una rueda de prensa.

El alcalde, del Partido Demócrata, tachó de «mierda» y «basura» el argumento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de que los agentes dispararon a la mujer de 37 años como un acto de defensa propia durante una protesta contra las crecientes redadas migratorias en Minnesota.

La mujer abatida era blanca, de mediana edad y no era objetivo de ningún operativo, apuntó el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara en la conferencia, mientras que la senadora de Minnesota Tina Smith señaló en sus redes sociales que, «aparentemente», la víctima era una «ciudadana estadounidense».

«No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país», comentó O’Hara.

Momentos antes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer de «un acto de terrorismo doméstico» por conducir su vehículo en medio de los oficiales y que actuaron en «defensa propia», pero el alcalde señaló que esto fue «un agente imprudentemente usando su poder, lo que resultó en la muerte»

«Tengo un mensaje para ICE. ICE, vete al carajo de Mineápolis. No te queremos aquí», exclamó Frey.

El hecho ocurrió mientras los oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde el DHS reportó la detención acumulada de más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación migratoria en lo que va del año.

Frey consideró «basura» la versión de funcionarios como Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, quien señaló que la mujer era «una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos».

«Yo mismo vi un video en el que los disparos se realizaron mientras conducía el auto lejos de ellos. Lo que puedo decirles es que el discurso de que esto ocurrió en defensa propia es basura», sostuvo el alcalde.

Los hechos recuerdan la muerte en 2020 del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Mineápolis, lo que desató protestas masivas en el país contra el racismo y la brutalidad policial. EFE

