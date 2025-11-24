Alcalde de Moscú eleva a cuatro los drones que intentaron atacar la capital rusa

2 minutos

(eleva a cuatro el número de drones derribados)

Moscú, 24 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas derribaron hoy tres drones ucranianos que pretendían atacar Moscú, informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

En cuatro publicaciones consecutivas en Telegram en menos de dos horas, el regidor comunicó que los sistemas antiaéreos del Ministerio de Defensa derribaron tres aparatos no tripulados que se disponían a atacar Moscú.

Sobianin agregó que especialistas de los servicios de emergencia trabajan en los lugares donde cayeron los fragmentos del drones abatidos, sin informar de si se produjeron víctimas o daños en tierra.

Tres aeropuertos moscovitas -Sheremétievo, Domodédovo y Zhukovski- suspendieron temporalmente sus operaciones debido a las amenazas a la seguridad de los vuelos.

Durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 93 drones de ala fija ucranianos sobre cuatro regiones del país y las aguas de los mares Negro y de Azov, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

El mayor número de derribos se produjo sobre la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, donde fueron abatidos 45 aparatos no tripulados.

Otros 28 drones fueron interceptados y destruidos sobre las aguas de los mares Negro (20) y de Azov (8).

El mando militar ruso añadió que los aparatos restantes fueron derribados sobre las regiones de Krasnodar (9), Nizhni Nóvgorod (7) y Vorónezh (4).

Debido al ataque aéreo, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de los aeropuertos de las ciudades de Nizhni Nóvgorod, Tambov y Penza.

El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas Ucrania ha empleado también misiles. EFE

