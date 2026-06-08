Alcalde de Moscú informa de siete drones derribados en las inmediaciones de capital rusa

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Moscú, 8 jun (EFE).- El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianian, informó este lunes de que siete drones fueron derribados en las inmediaciones de la capital rusa durante la jornada de hoy.

Según escribió Sobianin en redes sociales, en los lugares de la caída de los fragmentos de los drones trabajan especialistas de los servicios de emergencia.

La situación llevó al cierre temporal de uno de los aeropuertos capitalinos.

Previamente, el Ministerio de Defensa ruso informó de la neutralización de más de 300 drones ucranianos durante la noche pasada. EFE

mos/fpa