The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Alcalde de Moscú informa de siete drones derribados en las inmediaciones de capital rusa

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 8 jun (EFE).- El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianian, informó este lunes de que siete drones fueron derribados en las inmediaciones de la capital rusa durante la jornada de hoy.

Según escribió Sobianin en redes sociales, en los lugares de la caída de los fragmentos de los drones trabajan especialistas de los servicios de emergencia.

La situación llevó al cierre temporal de uno de los aeropuertos capitalinos.

Previamente, el Ministerio de Defensa ruso informó de la neutralización de más de 300 drones ucranianos durante la noche pasada. EFE

mos/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR