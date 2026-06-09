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Alcalde de Moscú informa del derribo de 20 drones en las inmediaciones de la capital rusa

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Moscú, 9 jun (EFE).- El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianian, informó este martes del derribo de 20 drones ucranianos en las inmediaciones de la capital rusa durante la jornada de hoy.

Según escribió Sobianin en redes sociales, en los lugares de la caída de los fragmentos de los drones trabajan especialistas de los servicios de emergencia.

El primer mensaje fue emitido a las 05:50 hora local (02:50 GMT), tras lo cual el jefe de la Administración moscovita continuó reportando derribos

La situación llevó al cierre temporal de los aeropuertos capitalinos Zhukovski y Domodédovo.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas «interceptaron y aniquilaron 140 drones ucranianos de ala fija» durante la pasada noche sobre siete regiones rusas, la península de Crimea, los mares Negro y Azov, y la región de Moscú. EFE

mos/jgb

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