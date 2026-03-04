Alcalde de Moscú reducirá número de funcionarios en un 15 % por desajuste presupuestario

2 minutos

Moscú, 4 mar (EFE).- El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha decidido reducir en un 15 % el número de funcionarios locales tras revisar los presupuestos para 2026 y comprobar un crecimiento tres veces menor de lo esperado, comunicaron este miércoles medios rusos.

La decisión se tomó «en el contexto de una desaceleración del crecimiento de los ingresos presupuestarios», señaló el alcalde citado por el diario ruso RBC.

Las autoridades explican que tras revisar los datos de enero y febrero, apreciaron que el crecimiento de los ingresos aumentó tan sólo un 2 %, en comparación con el 6,5 % previsto en las cuentas presupuestarias para este año.

Ante esta desaceleración, el Gobierno de Moscú considera que su tarea es continuar implementando el programa de desarrollo estratégico de la ciudad, garantizar el cumplimiento de sus obligaciones sociales y financiar las actividades conjuntas con el Ministerio de Defensa, informó el alcalde.

Además, las autoridades reducirán este año un 10 % el gasto para 2026, aunque dejaron claro que se seguirán «financiando los gastos destinados a ayudar al Ministerio de Defensa y apoyar al personal militar y a sus familias», entre otros gastos sociales destinados para los moscovitas.

La semana pasada medios rusos comunicaron que el déficit presupuestario combinado de las regiones rusas en 2025 creció 3,6 veces en comparación con el año pasado y alcanzó la cifra récord de 1,478 billones de rublos (19.193 millones de dólares).

Hasta 74 regiones rusas cerraron el año con déficit, en comparación con las 50 en relación con 2024.

Los déficit más significativos fueron los de Moscú (229.000 millones de rublos/2.973 millones de dólares), Yamalo-Nénets (84.000 millones de rublos/1.090 millones de dólares) y Janti-Mansi (72.000 millones de rublos/935 millones de dólares).

El Kremlin reconoció hace días una caída de sus ingresos por petróleo y gas, tradicional fuente de financiación de sus presupuestos federales, que para 2026 nuevamente priorizó el gasto militar.EFE

