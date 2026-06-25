Alcalde de municipio caraqueño admite fallecidos tras terremotos, sin precisar cifra

Compartir

1 minuto

Caracas, 24 jun (EFE).- El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, informó sobre posible fallecidos en su jurisdicción después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron una zona en el centro de Venezuela, que se sintieron en distintas regiones del país y dejaron daños material aún no cuantificados.

«Lamentablemente, hasta ahora sí, pero estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida», respondió el funcionario a periodistas en medio de las tareas de rescate de residentes de dos edificios colapsados frente a la plaza Altamira, en el este capitalino. EFE

lb-rgc/rrt