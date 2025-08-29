The Swiss voice in the world since 1935

Alcalde de Nueva York ordena envío de mil policías al Bronx ante ola de tiroteos

Nueva York, 29 ago (EFE).- El alcalde de Nueva York Eric Adams ha ordenado el despliegue de mil policías a El Bronx, que se suman a los que ya trabajan en este condado, para enfrentar una ola de tiroteos que han dejado muertos y heridos, y dijo que desea reunirse también con pandilleros, que consideran responsables de los incidentes de violencia.

«Mil agentes suplementarios se están desplegando aquí para controlar los puntos críticos y las zonas donde se requiere vigilancia», dijo anoche el alcalde, que también quiere enviar mediadores profesionales como parte de la iniciativa que está realizando para enfrentar la situación.

“Vamos a poner en marcha un plan de movilización completo”, aseguró.

Adams acudió al miércoles al Haffen Park, en El Bronx, donde el 23 de agosto, cinco personas fueron heridas de bala en un incidente de violencia de pandillas durante un partido de baloncesto en el que un hombre de 32 años, que asistía al partido, resultó muerto y cuatro más heridos. Adams estuvo acompañado de miembros de la policía, políticos del barrio, y miembros de la fiscalía.

«Voy a ver si puedo convencer a algunos de los pandilleros para que vengan y se sienten (a conversar). Podría ser en Gracie Mansion (residencia oficial del alcalde), o aquí. Necesitamos sentarnos y participar en la conversación», afirmó Adams.

«Necesitan comprender las consecuencias de sus acciones», sostuvo. El demócrata indicó que espera poder reunirse con los pandilleros en los próximos días y recordó que sostuvo este tipo de reunión cuando fue presidente del condado de Brooklyn «y puedo hacerlo también como alcalde».

El alcalde destacó durante su mensaje que los agresores armados son cada vez más jóvenes, y también las víctimas de los tiroteos.

«Cuando las balas vuelan por disputas entre pandillas, no se detiene a decir: ‘Bueno, este no es un pandillero rival’, o ‘este es un pandillero rival’. Acaban con la vida de un inocente», dijo durante un mensaje en el parque.

Los datos de la policía muestran que hasta el pasado 23 de agosto, 215 personas han resultado heridas por armas de fuego en este condado en lo que va de año, un 23,5 % menos con respecto al mismo periodo del año pasado.

La ola de tiroteos llevó a que el veterano exlegislador de El Bronx y presidente de la Asociación de Ministros Hispanos, el reverendo Rubén Díaz, pidiera a través de su cuenta de X que se enviara la Guardia Nacional a este condado, de mayoría latina, como ha hecho el presidente Donald Trump en Washington.

Trump envió tropas militares a Washington DC, anunció que hará lo mismo con Chicago y advirtió a Nueva York que podría también dar ese paso en la Gran Manzana. EFE

