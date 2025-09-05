The Swiss voice in the world since 1935

Alcalde de Nueva York reitera que aspira a la reelección frente al demócrata Mamdani

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 5 sep (EFE).- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, reiteró este viernes que aspira a la reelección y despejó las especulaciones sobre su posible retirada mostrándose convencido de que puede ganar al candidato demócrata socialista, Zohran Mamdani, que lidera las encuestas.

«En esta carrera, soy el único que puede vencer a Mamdani», afirmó el alcalde en una rueda de prensa en la que también arremetió contra otro rival, el exgobernador del estado, Andrew Cuomo, quien se presenta como independiente, igual que él, tras perder en las primarias demócratas locales.

Adams llamó a Cuomo «serpiente y mentiroso», lo acusó de «apartar a candidatos negros de las carreras» por cargos políticos y reivindicó que las encuestas que hablan de su baja popularidad son las mismas que pronosticaban equivocadamente que el exgobernador ganaría a Mamdani en las primarias.

También desmintió las especulaciones sobre unos contactos con Washington el próximo lunes para tratar un puesto en el Gobierno de Donald Trump a cambio de retirar su candidatura independiente para favorecer a Cuomo frente a Mamdani, según informó este viernes The New York Times.

El Times indicó que un asesor de Trump barajaba proponer a Adams ser embajador de Arabia Saudí para convencerlo de que no busque un segundo mandato.

«Tengo a dos niños mimados presentándose a alcalde. Nacieron con cucharas de plata en sus bocas, no como los neoyorquinos de clase trabajadora. Yo soy un neoyorquino de clase trabajadora. Ellos no son como nosotros. Nunca tuvieron que luchar, sufrir, atravesar momentos difíciles», apostilló.

Tras las declaraciones de Adams, que no admitió preguntas de la prensa, Trump dijo en la Casa Blanca que si hay «más de un candidato tendremos un alcalde comunista en Nueva York», en referencia a Mamdani, y afirmó que Cuomo tiene posibilidades de ganar si se enfrenta él solo al demócrata. EFE

nqs/asg/jrh

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR