Alcalde de Perú camina 900 kilómetros hasta Lima para exigir a presidente combatir crimen

Lima, 12 oct (EFE).- Aldo Mariños, alcalde del pueblo minero de Pataz, en Perú, llegó este domingo a la capital Lima tras caminar durante 45 días y recorrer 900 kilómetros para pedir al Gobierno y al Congreso obras y medidas para garantizar la seguridad, pues su localidad es productora de oro y se trata de uno de los puntos del país con más presencia del crimen organizado, dedicado en esta jurisdicción a la minería ilegal.

Mariños, que buscaba llegar a la capital para lograr una reunión con Dina Boluarte, fue testigo cuando llegaba a Lima de la destitución de la mandataria por parte del Congreso y de la ascensión al sillón presidencial del congresista José Jerí, quien lo recibió en el Palacio de Gobierno y lo hizo entrar por la puerta grande.

La denominada ‘Marcha del sacrificio’ de Mariños, donde estuvo acompañado por ronderos (guardias rurales) de Pataz, fue transmitida en directo a través de sus redes sociales desde el inicio de su recorrido a finales de agosto, al que se le unió gente para saludarle e incluso acompañarle durante un tramo de esta particular peregrinación.

Durante la travesía, Mariños animó a los peruanos a participar en la gran protesta convocada en el centro de Lima para este miércoles 15 de octubre contra los poderes del Estado, en protesta de la inseguridad ciudadana y la corrupción.

En la tarde de este domingo llegó al centro histórico de Lima y dio un pronunciamiento en la mítica Plaza San Martín, ubicada en el centro de la ciudad y donde suelen celebrarse protestas sociales.

Zona minera en guerra criminal

Expuso que decidió recorrer los 900 kilómetros que separan la capital de la localidad de Pataz, ubicada en la región de La Libertad, en la sierra norte del país, por tres motivos: exigir medidas contra el crimen organizado y también el asfaltado de su provincia y la construcción de un hospital provincial.

Pataz ha sido declarada en estado de emergencia por el Gobierno durante más de un año por la presencia de bandas ligadas a la minería ilegal de oro, un clima de inseguridad que ha dejado a múltiples mineros muertos en los últimos meses, atentados contra torres eléctricas y numerosos casos de extorsión.

El episodio más traumático sucedió en mayo con la matanza de 13 personas dentro de un socavón, como parte de un enfrentamiento entre bandas armadas que buscan controlar distintas galerías de extracción de oro en la zona.

«No es posible que en 46 años de minería, siendo los primeros productores de oro a nivel nacional, no tengamos un centímetro de asfalto ni tengamos un hospital (…) y si la gente no tiene el dinero para viajar a Trujillo (capital de la región) están condenados a morirse de dolor en sus casa», afirmó con un megáfono frente a sus seguidores.

Inspirado por Gandhi

Mariños agregó que tomó la decisión de marchar hacia Lima inspirado por Mahatma Gandhi, líder pacifista indio, en rechazo de la situación que reina en su localidad.

«Vengo a decirles que luchemos con todas nuestras fuerzas pero respetando los derechos de los demás, porque como decía Gandhi, no existe camino hacia la paz, la paz es el camino», aseguró. Animó que los peruanos salgan a protestar para «sacar a la lacra que nos gobierna».

Este sábado aseguró a medios locales que la destitución de la exmandataria Dina Boluarte producida por parte del Congreso la noche del jueves «no soluciona nada».

«Sacándola a ella no se evita que haya asesinatos, no se evita que siga habiendo gente extorsionada. Sacándola a ella, no se va a construir el hospital por lo que ha caminado. No se va a construir el asaltado por lo que ha caminado», indicó a la emisora RPP.

Poco después Jerí lo recibió en la plaza mayor de Lima y lo hizo entrar por la puerta grande del Palacio de Gobierno para mantener una reunión donde, entre otras demandas, el alcalde le pidió a Jerí que no mantenga a ninguno de los ministros de Boluarte.

Presidente valora su valentía

El presidente de transición destacó la valentía demostrada por Mariños y por «exigir cosas que como Estado nos hemos olvidado de atender», y añadió que este tipo de encuentros deben «marcar una nueva forma de relacionarse con la ciudadanía.

Mientras, Mariños destacó que las anteriores veces que visitó el Palacio de Gobierno les retuvieron el teléfono móvil y no pudieron grabar ni transmitir las reuniones, y esta vez con Jerí pudieron hacerlo, «lo que marca una diferencia» y «es una buena señal». EFE

