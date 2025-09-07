Alcaraz le arrebata a Sinner las coronas del US Open y el número uno

En su tercera final de Grand Slam consecutiva, Carlos Alcaraz se tomó el domingo una revancha perfecta de Jannik Sinner al desbancarlo del trono del Abierto de Estados Unidos y del número uno de la ATP.

El español superó a Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y alzó su segundo título del US Open y su sexto de Grand Slam a los 22 años.

La presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la final en Nueva York provocó que el duelo arrancara con casi una hora de retraso y miles de espectadores intentando todavía acceder a la pista central.

Tras las largas esperas por los controles adicionales, el público disfrutó de la última gran batalla del año entre Alcaraz y Sinner, jefes absolutos del circuito en las dos últimas temporadas.

Ganador en Roland Garros en junio pero derrotado en julio en Wimbledon, Alcaraz se tomó el domingo revancha con un triunfo que amplía su distancia en la carrera con Sinner, que se quedó con cuatro títulos de Grand Slam en su palmarés.

Es un privilegio «compartir la pista y el vestuario contigo, verte mejorar y trabajar duro», le reconoció Alcaraz antes de recoger el trofeo de manos del tres veces campeón Ivan Lendl y el cheque de cinco millones de dólares.

«Te estoy viendo más que a mi familia», bromeó el murciano sacándole una sonrisa a Sinner, que aceptó con elegancia la derrota.

«Hoy hice todo lo posible. No podía hacer más», dijo el transalpino que, a los 24 años, fue esta temporada el tenista más joven en llegar a las cuatro finales grandes.

– El ‘déjà vu’ de 2022 –

Al igual que Wimbledon, Sinner se repuso de un flojo inicio neutralizando un primer set de Alcaraz, pero esta vez el murciano frenó su avance en una final disputada bajo techo por la lluvia caída en Nueva York.

Sinner, que estaba invicto en sus últimos 27 partidos en Grand Slams de pista rápida, falló en su intento de ser el primero en revalidar el trofeo desde los cinco ganados por Roger Federer entre 2004 y 2008.

Del otro lado de la red, Alcaraz vivió un maravilloso ‘déjà vu’. Como en la final de 2022, el español se llevó el doble botín del trofeo del US Open y el número uno mundial, que no ostentaba desde septiembre de 2023.

«¡Enhorabuena Carlos Alcaraz!», le felicitó su ídolo Rafael Nadal por X. «Felicidades por todo el trabajo que hay detrás de esta gran temporada».

– Silbidos a Trump –

Alcaraz y Sinner, que no han dejado ni un título de Grand Slam a sus rivales en 2024 y 2025, fueron el domingo los primeros en enfrentarse en tres finales grandes en una misma temporada.

Las expectativas para este mayúsculo pulso atrajeron a estrellas de otros deportes (Pep Guardiola y Sergio Pérez), de la música (Bruce Springsteen) o el cine (Ben Stiller).

También decidió acudir Donald Trump, primer presidente estadounidense en ejercicio que visitó Flushing Meadows desde 2000.

El mandatario republicano, que ya presenció el Super Bowl en febrero y la final del Mundial de Clubes en julio, saludó en varias ocasiones al público generando reacciones contrapuestas. También recibió abucheos y algunos aplausos al ser enfocado en las pantallas gigantes.

– Dominio de Alcaraz –

Los protagonistas arrancaron el espectáculo con 48 minutos de retraso.

Como en su semifinal ante Novak Djokovic, Alcaraz exhibió su confianza al elegir comenzar el partido al retorno y quebrando el servicio de Sinner en el juego inicial.

Otro mago de la pelota, el basquetbolista Stephen Curry, se llevaba las manos a la cabeza en la grada con la fantasía de la raqueta de Alcaraz.

El primer set cayó en el bolsillo español en 38 minutos, pero el guión cambió bruscamente en el segundo.

Un break temprano le devolvió la confianza a Sinner para hacerse fuerte en el fondo de la pista.

Alcaraz entregó un set por primera vez en todo el torneo, pero su respuesta fue inmediata y contundente.

En el tercer set retomó el control y estuvo cerca de adjudicarse el primer parcial en blanco en la historia de esta rivalidad, que llegó a 15 episodios con 10 triunfos españoles.

Contra las cuerdas, Sinner se reenganchó en el arranque del cuarto set, pero Alcaraz fue llamando la puerta hasta encontrar el break que necesitaba en el quinto juego.

El triunfo ratifica a Alcaraz como el gran dominador actual de la rivalidad, con siete victorias en los últimos ocho encuentros.

