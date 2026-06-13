Alderete y Alonso coinciden en que no hay tiempo para lamentaciones, solo para corregir

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Inglewood (EE.UU.), 12 jun (EFE).- Los defensores de la selección paraguaya Omar Alderete y Junior Alonso coincidieron este viernes en centrar la atención en los errores que se puedan corregir y no seguir lamentando la goleada por 4-1 ante Estados Unidos en el partido de debut en el Mundial.

«Tuvimos un mal arranque, estuvimos muy descoordinados en las marcas, en el cierre de los espacios», manifestó Alderete, jugador del Sunderland inglés.

«Se nos hizo cuesta arriba al partido en todo momento», añadió el defensor de 29 años tras el partido de la primera jornada del Grupo D jugado en la ciudad estadounidense de Inglewood.

Alonso, defensa del Atlético Mineiro brasileño, admitió que la selección dirigida por Gustavo Alfaro no tiene tanto tiempo, pero «hay que corregir».

«Sí, son tres partidos en esta fase de grupo, hay que aprender de estos errores», agregó el jugador de 33 años.

Sabemos de que es alta la competencia, el alto nivel, no podemos dar mucho margen y ahora debemos preparar los siguientes dos partidos. EFE

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