Aleksandr Chaiko, nuevo comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia

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Moscú, 10 jun (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer este miércoles que el coronel Aleksandr Chaiko fue nombrado el pasado mes de mayo nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales.

Chaiko sustituye a Víctor Afzálov, que ocupaba ese cargo desde 2023, cuando reveló a Serguéi Surovikin, destituido tras una sonada rebelión armada del Grupo Wagner.

En los datos biográficos del nuevo jefe militar publicados hoy por Defensa se indica que el decreto sobre su nombramiento fue firmado en mayo.

Chaiko nació en 1971 en la región de Moscú. Estudió en la Escuela Militar Suvorov de la capital rusa y en la Academia del Estado Mayor.

Según datos oficiales, Chaiko ascendió a lo largo de su carrera de comandante de sección a subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Participó activamente en la campaña militar rusa en Siria, por lo que recibió el título de Héroe de Rusia.

Poco antes del inicio de la «operación militar especial» rusa en Ucrania, Chaiko fue nombrado comandante del Distrito Militar Este. EFE

mos/pcc