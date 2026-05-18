Alemania, Austria, Suiza y Luxemburgo piden más autonomía europea en lanzaderas espaciales

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Berlín, 18 may (EFE).- Los ministros de Defensa de Alemania, Austria, Suiza y Luxemburgo coincidieron este lunes en que Europa necesita más autonomía en el espacio, especialmente en lo que se refiere a lanzaderas espaciales propias y satélites más pequeños.

«Cuando se trata de capacidades espaciales, si uno empieza a pensar desde la base, hablamos de capacidades de lanzamiento. Dependemos demasiado de las capacidades de lanzamiento de otros grandes proveedores, que están especializados principalmente en poner en órbita grandes satélites, aunque también otros tipos de satélites», señaló el titular de Defensa alemán, Boris Pistoruis.

«Necesitamos capacidades de lanzamiento propias e independientes en y para Europa», sostuvo tras reunirse con sus homólogas austríaca y luxemburguesa, Klaudia Tanner y Yuriko Backes, respectivamente, así como con el responsable de Defensa suizo, Martin Pfister.

Pistorius recalcó que esto también implica la «exigencia de que lo que enviemos al espacio no sean siempre satélites gigantescos, que solo pueden mantenerse, renovarse y modernizarse con gran dificultad, o cuyo relanzamiento después de 10 ó 20 años resulta extremadamente costoso».

«Por eso, se trata de crear otra forma, otra tecnología: satélites más pequeños, que ya existen, que pueden sustituirse más fácilmente mediante capacidades y tecnologías de lanzamiento más accesibles (…)», indicó.

El segundo paso es preguntarse ¿qué hacen estos satélites? ¿Qué deben ser capaces de hacer?, dijo.

«Y ahí entra naturalmente mucha tecnología, software y capacidades de radar. Cada uno de los países representados aquí, así como muchos otros, puede aportar contribuciones tecnológicas esenciales», afirmó.

La ministra austríaca subrayó que «simplemente tenemos que volvernos independientes también en este ámbito y fortalecer nuestra resiliencia, para que podamos mantener el control de la comunicación en situaciones de crisis.»

«Por eso considero absolutamente indispensable que también avancemos hacia el espacio», añadió.

Consideró necesario pensar «más allá de nuestras propias fronteras y, sobre todo, que actuemos de forma coordinada».

El titular suizo destacó que «no existe ningún ámbito de la seguridad en el que dependamos más de proveedores tecnológicos no europeos que el espacio».

«El espacio es de importancia central para la seguridad de Europa. Al mismo tiempo, no es posible que un solo país resuelva estas cuestiones por sí solo. Necesitamos cooperación. Sin ella no es posible, especialmente para un país pequeño como Suiza. Pero incluso Alemania aspira aquí a una cooperación europea y no puede resolverlo sola», indico Pfister.

Añadió que Suiza cuenta con numerosas empresas activas en este sector, entre ellas la empresa estatal Beyond Gravity, que suministra mucha tecnología a nivel mundial «y puede y podría realizar una contribución sustancial a la seguridad europea».

Backes por su parte señaló que «necesitamos capacidades de lanzamiento en Europa».

Se trata, afirmó, «de capacidades europeas y también de autonomía en este ámbito, y creo que en el futuro podremos posicionarnos mejor». EFE

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