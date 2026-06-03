Alemania, Portugal y Trinidad y Tobago buscan un asiento en el Consejo de Seguridad de ONU

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Naciones Unidas, 3 jun (EFE).- Alemania, Portugal y Trinidad y Tobago, entre otros, buscan este miércoles hacerse con uno de los cinco asientos no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que se renuevan el próximo 1 de enero.

La Asamblea General de la ONU elige a los cinco miembros que se unirán al órgano desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028.

Los países que cumplen su periodo bienal y dejarán de formar parte del Consejo cuando concluya este año son Somalia, Pakistán, Panamá, Dinamarca y Grecia.

Las sillas de los países europeos son de las más disputadas en esta ocasión. Alemania, Austria y Portugal buscan dos de los asientos reservados para Europa Occidental.

Alemania, el candidato con más experiencia en el Consejo de Seguridad, ha formado parte del órgano en seis ocasiones, la última para el periodo 2019-2020. Por su parte, Austria y Portugal han ocupado una silla tres veces cada uno, las más recientes entre 2009-2010 y 2011-2012, respectivamente.

El otro grupo que deberá celebrar elecciones es el de Asia y el Pacífico, en el que Kirguistán y Filipinas buscan suceder a la delegación paquistaní, que en los últimos meses ha tenido un papel más destacado por su rol de mediador entre Estados Unidos e Irán.

Filipinas ha sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad en cuatro ocasiones, la última entre 2004 y 2005. Sin embargo, esta sería la primera ocasión para Kirguistán, que es uno de los 59 países que nunca ha sido miembro del Consejo de Seguridad.

En el caso del Grupo de África y el de América Latina y el Caribe solo Zimbabue y Trinidad y Tobago figuran como candidatos, por lo que sus puestos no se disputan realmente.

Esta será la tercera vez para Zimbabue y la segunda para Trinidad y Tobago, aunque en ambos casos no forman parte del órgano desde antes del año 2000.

Los cinco elegidos se unirán a Baréin, Colombia, Letonia, Liberia y la República Democrática del Congo, los otros cinco miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, cuyo mandato termina el 31 de diciembre de 2027.

Además de a los cinco miembros permanentes del órgano con derecho a veto: China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia.

Precisamente ese poder marca la principal diferencia entre los miembros con mandatos caducos y las cinco potencias.

Aunque las 15 delegaciones del Consejo de Seguridad tienen derecho a voto, el poder de veto de estos cinco países es lo que realmente determina la agenda y el resultado de las resoluciones adoptadas por el órgano.

Como dijo la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, este martes tras la elección del bangladesí Khalilur Rahman como su sucesor para el próximo ejercicio, no se prevé que el futuro en el organismo vaya a ser más fácil que el presente, y, a juzgar por el auge de los conflictos armados en el mundo, los nuevos miembros del Consejo deberán seguir haciendo frente a tensiones geopolíticas.

Incluso a los enfrentamientos dentro del grupo de los miembros permanentes que, como en el caso de las guerras en Oriente Medio o la de Ucrania, han adoptado en algunos casos posturas más individualistas que sitúan al poder de veto como una herramienta obstaculizadora en el objetivo final del órgano: la paz. EFE

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