Alemania: disuasión de OTAN en Europa no se verá mermada por reducción de tropas de EEUU

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Atenas, 4 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, aseguró este lunes en Atenas que la capacidad disuasoria de la OTAN en Europa no se verá mermada pese a los planes de Estados Unidos de reducir el número de tropas en suelo germano.

«No tengo duda alguna de que no habrá ninguna reducción en la capacidad disuasoria de la OTAN en Europa», sostuvo Wadephul durante una rueda de prensa con su homólogo griego, Yorgos Yerapetritis, en Atenas.EFE

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