Alemania: hemos dormido el sueño de La Bella Dormiente demasiado tiempo ante amenaza rusa

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Berlín, 23 jun (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, admitió este martes que Alemania ha dormido el «sueño de La Bella Durmiente» durante demasiado tiempo hasta la invasión rusa de Ucrania en 2022 y debe ponerse a trabajar en la propia resiliencia, sobre la cual, «a largo plazo», se mostró confiado.

«La guerra comenzó en febrero de 2022 y ya han pasado cuatro años. Hasta entonces, todos nosotros estábamos, por así decirlo, en un sueño de La Bella Durmiente en lo que respecta a la resiliencia. Creo que ni siquiera se utilizaba esa palabra», dijo en la Jornada de la Industria organizada por la Federación de la Industria Alemana (BDI).

«Afortunadamente, despertamos en enero de 2022, aunque seis años más tarde que los países escandinavos y otros, que reaccionaron mucho antes a la anexión de Crimea, mientras nosotros seguíamos beneficiándonos del gas y el petróleo rusos baratos y esperábamos que los viejos buenos tiempos regresaran pronto», reconoció Pistorius.

Sin embargo, recalcó, «en los últimos años hemos recorrido un largo camino de aprendizaje».

Pistorius señaló que es legítimo que la industria armamentística y metalúrgica pidan más celeridad en las certificaciones y otros procedimientos para aprobar un producto o equipo militar, pero sostuvo que, «si esa es la mayor preocupación que tenemos en la relación entre el Ministerio de Defensa y la industria armamentística, entonces puedo considerarme un hombre afortunado».

En la conferencia participaban el consejero delegado de la metalúrgica Salzgitter, Gunnar Groebler, y Thomas Gottschield, el director general de la armamentística MBDA Alemania, que desarrolla y fabrica misiles guiados y sistemas de defensa antiaérea para todas las ramas de las Fuerzas Armadas.

Comprensivo con la industria alemana

«Porque esos son problemas relativamente fáciles de resolver. Pero también debemos ser sinceros: cuanto más elevadas son las exigencias, por ejemplo, cuando hablamos del acero para un tanque Leopard o un vehículo Puma, los requisitos de seguridad y calidad no son algo deseable sin más, sino que son esenciales para salvar vidas y relevantes para la defensa», enfatizó el titular de Defensa del canciller Friedrich Merz.

En otros ámbitos, en cambio, admitió, «nos permitimos procesos de certificación que son claramente demasiado largos y que podrían delegarse o apoyarse en agencias adecuadas» que se dedican a la certificación, como las TÜV (ITV, en España) para automóviles.

«Estamos trabajando intensamente en ello. Sin embargo, siempre habrá un determinado porcentaje de casos en los que necesitaremos un proceso de certificación exhaustivo y prolongado», señaló el ministro.

Pistorius quiso dejar un mensaje de optimismo, al afirmar que «si seguimos avanzando con la misma velocidad que todos hemos adquirido en estos últimos cuatro años, no me preocupa nuestra resiliencia a largo plazo».

Además, dijo, «Ucrania nos está demostrando de manera impresionante, ya en el quinto año de guerra, de lo que son capaces la economía, la sociedad, la política y la administración cuando realmente es necesario».

«Yo preferiría no tener que llegar a ese extremo. Por eso, cuanto antes estemos preparados, cuanto más resilientes seamos y mejor cooperemos para afrontar estos desafíos, más tranquilo podré dormir», afirmó el titular de Defensa germano. EFE

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