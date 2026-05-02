Alemania: retirada de tropas de EEUU demuestra que Europa debe asumir más responsabilidad

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Berlín, 2 de may (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, afirmó este sábado que la retirada parcial de soldados estadounidenses de Alemania era previsible, pero el anuncio del Pentágono deja claro que Europa debe asumir más responsabilidad para velar por su propia seguridad.

«Está claro: dentro de la OTAN debemos volvernos más europeos para poder seguir siendo transatlánticos. Dicho de otra manera: nosotros, los europeos, debemos asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad», señaló Pistorius en un comunicado distribuido por el canal de WhatsApp del Ministerio de Defensa alemán.

El Pentágono informó la víspera de la retirada de unos 5.000 soldados de Alemania en los próximos seis a doce meses, un anuncio que se produce después de las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la supuesta falta de una estrategia de salida de Washington en su conflicto con Irán y la «humillación» a la que somete, en su opinión, el régimen de Teherán a todo EE.UU..

El ministro alemán de Defensa subrayó que, en todo caso, el hecho de que EE.UU. «retire tropas de Europa y también de Alemania» era previsible, ya que la Administración de Donald Trump había advertido que revisaría su despliegue en el Viejo Continente.

También sugirió que se trata de un número de soldados limitado en comparación con los «casi 40.000 que están estacionados en Alemania».

Pistorius sostuvo no obstante que «la presencia de soldados estadounidenses en Europa, y especialmente en Alemania, está en nuestro interés y en el de Estados Unidos».

Indicó que ambos países trabajan estrechamente en la base aérea de Ramstein, en el suroeste, Grafenwöhr, en el sureste, Fráncfort, en el oeste, y en otros lugares «por la paz y seguridad en Europa, por Ucrania y por la disuasión conjunta».

Subrayó asimismo que para EE.UU., sus bases en Alemania son igualmente importantes, ya que «concentra aquí otras funciones militares, por ejemplo para sus intereses de política de seguridad en África y Oriente Medio».

En Stuttgart están acuartelados el Mando Europeo de los Estados Unidos (EUCOM) y Mando para África (AFRICOM).

En todo caso, en opinión de Pistorius lo que deja claro el anuncio de la Administración de Donald Trump es que Europa debe asumir un mayor liderazgo para su propia defensa dentro de la OTAN, tal y como ha exigido el presidente estadounidense en numerosas ocasiones.

«Alemania va por buen camino. Estamos creciendo: nuestra Bundeswehr (las Fuerzas Armadas) será más grande, adquirimos más material con mayor rapidez y apostamos por la innovación, además de construir más infraestructura», afirmó.

También aseguró que en todas las tareas futuras Alemania se coordinará estrechamente con sus aliados, especialmente en el marco del llamado Grupo de los Cinco, es decir, con el Reino Unido, Francia, Polonia e Italia. EFE

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