Alemania aboga a nivel europeo por flexibilizar prohibición de motores de combustión

3 minutos

Berlín, 28 nov (EFE).- El Gobierno alemán aboga en Europa por flexibilizar la prohibición prevista para los nuevos coches con motor de combustión y será el propio canciller, Friedrich Merz, quien envíe una carta a tal efecto a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

La carta describirá «la postura del Gobierno alemán y de los jefes de Gobierno (regionales)» y en ella se pedirá a la Comisión «que adapte y corrija la normativa sobre movilidad», explicó Merz este viernes en una rueda de prensa, tras la reunión anoche de la cúpula de los partidos que forman la coalición entre conservadores y socialdemócratas.

En la carta, se pedirá a la Comisión que después de 2035 se siga permitiendo, aemás de los vehículos puramente eléctricos a batería, modelos con doble propulsión, es decir, los que combinan la propulsión por batería y el motor de combustión.

En ese sentido, se refirió también a las propuestas de la conferencia de jefes de Gobierno regionales que ya hace unas semanas propusieron por unanimidad que además de los vehículos eléctricos también se puedan homologar modelos con motores de combustión altamente eficientes.

«Y pido a la Comisión, precisamente en este contexto (…) que revise ahora la normativa de flotas de la UE como la apuesta central para el futuro de la industria automovilística europea», dijo, al tiempo que insistió que el objetivo común debe ser «una normativa favorable a la innovación y abierta a la tecnología, que concilie la protección del clima y la competitividad industrial».

Merz agregó que la protección del clima no debe relativizarse.

«Al contrario, queremos alcanzar los objetivos, pero queremos alcanzarlos sin excluir ninguna tecnología. Queremos alcanzarlos con una movilidad que también preserve los puestos de trabajo en Europa y, en particular, en la industria automovilística alemana», dijo.

Con la carta y la postura política común del gobierno federal y los estados federados Alemania, se envía la «señal correcta» a la Comisión en cuanto a que es posible alcanzar en esta cuestión «una buena solución que, por un lado, nos proteja de sanciones económicas y, por otro, también permita la competitividad en el sector del automóvil, sin poner en duda los objetivos de protección climática», afirmó.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, anunció que se habían concretado los planes para subvencionar la compra de vehículos eléctricos e híbridos para «fortalecer la economía alemana».

Según el documento, el acuerdo es que puedan acceder a la ayuda de por lo menos 3.000 euros las familias con ingresos por debajo de los 80.000 euros anuales, aunque los hogares de muy bajos ingresos podrían obtener incluso primas mayores. EFE

egw/cph/lab