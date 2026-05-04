Alemania aboga por reforzar la defensa europea ante la retirada de tropas de EE.UU.

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Berlín, 4 may (EFE).- El Gobierno alemán abogó este lunes por incrementar las capacidades de defensa europeas ante el anuncio de que EE.UU. retirará más de 5.000 soldados del país centroeuropeo, al tiempo que la Unión Europea (UE) y la OTAN señalaron la importancia de fortalecer el pilar europeo de la Alianza Atlántica.

El ministro de Defensa germano, Boris Pistorius, dijo que Washington todavía no ha confirmado oficialmente la cifra, pero reiteró que era previsible.

«Ya en 2023 señalé que, como europeos en la OTAN, tenemos que estar preparados para que los estadounidenses hagan menos en Europa, en la OTAN, para poder hacer más en el Indopacífico», enfatizó desde una instalación militar en Munster, en el norte del país.

También se refirió al hecho de que finalmente EE.UU. no vaya a desplegar misiles de crucero Tomahawk en Alemania, tal y como se había acordado bajo la Administración Joe Biden (2021-2025), el antecesor del presidente Donald Trump, y reconoció que esto deja un «vacío de capacidad».

Pistorius recalcó que los misiles de crucero estadounidenses convencionales con un alcance de hasta 2.500 kilómetros eran sólo una solución temporal, hasta que Europa desarrolle sus propios sistemas para ataques profundos de precisión, pero que ahora es necesario encontrar un instrumento para cerrar esa brecha.

Por su parte, el jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, manifestó que la decisión de reducir el número de soldados estadounidenses se tiene que ver «como un llamamiento» a que Alemania y la UE en su conjunto desarrollen «su propia capacidad» en defensa.

Durante una visita a Atenas, el ministro sostuvo que no se deberían «sobrevalorar» ciertas acciones de EE.UU. que «quizás sean aisladas».

«No tengo duda alguna de que no habrá ninguna reducción en la capacidad disuasoria de la OTAN en Europa», aseguró, al igual que hizo Pistorius.

El pilar europeo de la OTAN

Para la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, la decisión de EE.UU. es «sorprendente», pero demuestra que Europa «tiene que hacer más para reforzar realmente el pilar europeo de la OTAN».

La jefa de la diplomacia comunitaria añadió en Ereván, donde participó en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que las fuerzas estadounidenses, también presentes en España, «no sólo están en Europa para proteger los intereses europeos, sino también los estadounidenses».

Decepción de EE.UU.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, argumentó que EE.UU. ha vivido «cierta decepción» por la reacción de los países europeos ante la guerra en Oriente Medio y lo que calificó de «intento de Estados Unidos de garantizar un mundo más seguro mediante la reducción de la capacidad nuclear y de misiles de largo alcance de Irán».

Sin embargo, según dijo en la capital armenia, los europeos «han captado el mensaje» de Washington, como refleja el hecho de que se están cumpliendo los acuerdos bilaterales sobre el uso de bases militares y apoyo logístico.

Además, señaló que los aliados europeos «han decidido desplegar, preposicionar, activos clave cerca del teatro de operaciones para la próxima fase», en una jornada en la que el dragaminas alemán Fulda zarpó hacia el Mediterráneo de cara a una posible misión en el estrecho de Ormuz.

«Así pues, los europeos están dando un paso al frente: un papel más importante para Europa en una OTAN más fuerte», apostilló, mencionando explícitamente a Montenegro, Croacia, Rumanía, Portugal, Grecia, Italia, el Reino Unido, Francia y Alemania.

El 2º Regimiento de Caballería

El viernes pasado EE.UU. anunció la salida de unos 5.000 soldados de Alemania -de 36.500 acuartelados en el país, casi la mitad de los 86.000 estacionados en Europa, aunque un día después Trump sostuvo que serán «muchos más».

Según fuentes del Ejército estadounidense citadas este lunes por la cadena alemana Bayerischer Rundfunk (BR), los efectivos serán retirados de la localidad de Vilseck (sur), donde está acuartelado actualmente el 2º Regimiento de Caballería.

De acuerdo con los medios alemanes, la salida de 5.000 soldados más sus familiares supondrá un duro golpe para la región de Alto Palatinado, industrialmente débil y en la que el Ejército estadounidense es el principal factor industrial.

El anuncio llega en un momento en el que las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, a la estrategia estadounidense en Irán han provocado malestar en la Casa Blanca, en particular después de que resaltara la «humillación» a la que en su opinión el régimen de Teherán está sometiendo a EE.UU.. EFE

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