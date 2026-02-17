Alemania acabó enero con una tasa de inflación del 2,1 %

Berlín, 17 feb (EFE).- Alemania acabó el mes de enero con una tasa de inflación del 2,1 % con respecto al mismo mes del año anterior, según confirmó este martes la Oficina Federal de Estadísticas, Destatis, en su cómputo definitivo.

En diciembre de 2025 la tasa había sido del 1,8 %, y previamente en noviembre y octubre del 2,3 % en cada caso.

En comparación con diciembre, la tasa aumentó una décima en enero.

«El encarecimiento general de los precios al consumo se intensificó a comienzos de año», afirmó Ruth Brand, presidenta de Destatis, quien explicó que en particular los alimentos se encarecieron en enero más que en los meses anteriores.

Los alimentos se encarecieron un 2,1 % respecto a enero tras un 0,8 % en diciembre de 2025.

De septiembre a diciembre de 2025, el aumento de precios de los alimentos se había situado por debajo de la inflación general.

Por contra, los productos energéticos se abarataron un 1,7 % respecto a enero de 2025. En diciembre de 2025, la caída había sido del 1,3 %.

La inflación subyacente, sin tener en cuenta los alimentos ni la energía, aumentó un 2,5 % en enero.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, la energía para los hogares se abarató un 3,2 %.

Los consumidores se beneficiaron, por ejemplo, de precios más bajos de la electricidad, en parte debido a la reducción de los peajes de las redes de transporte eléctrico a comienzos de año.

También bajaron los precios del gas, incluida la tasa correspondiente, y de la calefacción urbana, influenciados entre otros factores por la supresión del recargo por almacenamiento de gas.

A su vez, los servicios se encarecieron un 3,2 % interanual, especialmente el transporte combinado de pasajeros (6,2 %). EFE

