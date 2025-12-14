Alemania acogerá a los líderes opositores bielorrusos liberados Babariko y Kolésnikova

Berlín, 14 dic (EFE).- Alemania acogerá a dos de los 123 opositores bielorrusos liberados el sábado por el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, María Kolésnikova y Víctor Babariko, anunció este domingo el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrint, en la primera cadena de televisión pública alemana, ARD.

«Tenemos un gran interés en que este movimiento democrático, aunque ahora tenga que desarrollarse fuera de Bielorrusia, se vea fortalecido, y por eso hoy mismo acogeremos a dos de los más destacados políticos de la oposición que estuvieron en prisión», señaló Dobrint.

María Kolésnikova es conocida como «el corazón» de las masivas protestas, violentamente reprimidas, que tuvieron lugar en agosto de 2020 contra el fraude electoral, mientras que Babariko es un conocido banquero que fue encarcelado antes de registrar su candidatura presidencial en los comicios en los que Lukashenko se atribuyó otro mandato.

Según el régimen bielorruso, Lukashenko fue reelegido con más del 80 % de los votos, pero los comicios fueron considerados fraudulentos por la oposición y Occidente.

Kolésnikova, premio Sájarov a la libertad de conciencia de la Eurocámara junto a la oposición democrática de Bielorrusia, era una estrecha aliada de la líder opositora en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, durante la campaña electoral y las multitudinarias protestas antigubernamentales del año pasado.

Fue detenida y encarcelada después de negarse a ser deportada del país por el KGB y romper su pasaporte. Fue condenada a 11 años de cárcel tras haber sido acusada de crear y encabezar una organización extremista y conspirar para tomar el poder de manera inconstitucional.

Fue la jefa de campaña de Babariko, considerado antes de ser detenido y condenado a 14 años de cárcel por supuesto soborno y lavado de dinero como el candidato más potente para derrotar a Lukashenko.

El opositor fue detenido cuando recolectaba firmas para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales.

Horas antes de la liberación de los opositores el sábado, la mayoría de los cuales fueron trasladados a Ucrania y algunos también a Lituania, como el Premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski, la Casa Blanca había anunciado el levantamiento de las sanciones sobre el potasio bielorruso. EFE

