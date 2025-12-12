Alemania acusa a Rusia de ciberataques contra seguridad aérea y elecciones

afp_tickers

3 minutos

Alemania identificó dos ciberoperaciones rusas para perturbar la seguridad aérea y para interferir en las elecciones generales de febrero, anunció el viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores, que convocó al embajador de Moscú.

En una rueda de prensa, un portavoz de ministerio alemán atribuyó al colectivo ruso APT28 un «ciberataque contra la seguridad aérea alemana en agosto de 2024» y también aseguró que «Rusia, a través de la campaña Storm 1516, buscó influenciar y desestabilizar las elecciones federales más recientes».

Desde la invasión rusa de Ucrania, los países europeos acusan a Rusia de librar una guerra «híbrida» contra ellos, es decir una combinación de actos que puede incluir sabotajes o campañas de desinformación.

Alemania tiene «pruebas absolutamente sólidas» de la implicación de Rusia en estos dos asuntos, pero no las detallará para proteger el trabajo de sus servicios de inteligencia, afirmó el vocero.

La AFP intentó, sin éxito, contactar con la embajada rusa en Berlín para obtener comentarios.

El portavoz de la cancillería alemana dijo que Berlín «tomará una serie de contramedidas para hacer pagar a Rusia por sus acciones híbridas, en estrecha coordinación con [sus] socios europeos».

El gobierno alemán apoyará «nuevas sanciones individuales contra actores híbridos a nivel europeo», agregó, citando «prohibiciones de entrada» en la UE» y «el congelamiento» de activos.

Asimismo, a partir de enero, los desplazamientos transfronterizos de los diplomáticos rusos en el espacio Schengen también serán controlados, con el fin de «minimizar los riesgos en materia de inteligencia», indicó el portavoz.

En los últimos meses, Alemania también ha llamado a la movilización para reforzar su defensa antidrones, con el fin de responder a las múltiples incursiones en sitios estratégicos de las que sospecha que Rusia es responsable.

El gobierno de Friedrich Merz ya reforzó los poderes de la policía para autorizarles a derribar drones, y aprobó un proyecto de ley que autoriza a las fuerzas armadas a intervenir contra los aparatos no autorizados en el espacio aéreo nacional.

Alemania es el segundo país que más ayuda ha proporcionado a Ucrania para que haga frente a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

Rusia amenaza «de manera muy concreta nuestra seguridad» al intentar «dividir la sociedad, sembrar la desconfianza, suscitar el rechazo y debilitar la confianza en las instituciones democráticas», denunció el mismo vocero.

Estas operaciones podrían intensificarse coincidiendo con varias elecciones regionales en Alemania en 2026, estimó el lunes el jefe de la inteligencia interior alemana.

jsk/fz/db/dbh/jvb/meb/eg