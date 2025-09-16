The Swiss voice in the world since 1935

Alemania acusa a un libanés de pertenecer a Hizbulá y complicidad en intento de asesinato

Berlín, 19 sep (EFE).- La Fiscalía General de Alemania acusó este martes a un ciudadano libanés de pertenecer al grupo islamista chií Hizbulá, un grupo terrorista en el extranjero, además de complicidad en intento de asesinato.

Según un comunicado de la Fiscalía, las autoridades alemanas sospechan que el ciudadano libanés Fadel Z. es un miembro de una organización terrorista en el extranjero, que ha violado en 47 casos una prohibición de suministro de componentes sancionados por la Unión Europea, además de haber sido cómplice en un intento de asesinato.

Fadel Z., detenido en julio de 2024 pero en prisión preventiva desde el pasado mes de julio, habría jugado, como tarde desde agosto de 2022, un papel clave en el programa de Hizbulá de drones, tecnología que sirve a la organización islamista libanesa para atacar a Israel.

El escrito de acusación de la Fiscalía precisó que uno de los drones de Hizbolá cuyo proceso de fabricación habría estado implicado Fadel Z. sirvió para atacar el pasado 11 de octubre de 2024, día del Yom Kipur, un centro geriátrico con 200 personas cerca de Tel Aviv.

«Aunque el artefacto explosivo detonó en el edificio, nadie resultó herido», precisó el comunicado.

Hasta su detención, Fadel Z., del que se sabe inicialmente eque staba afincado en Barcelona, «adquirió por encargo de Hizbolá productos para la construcción de drones por un valor total de casi 1,4 millones de euros en empresas de diversos países europeos, China y Estados Unidos», indicó la fiscalía.

Entre los productos adquiridos con dinero de Hizbulá, figuran «más de 2.000 motores de gasolina y eléctricos, más de 600 hélices, casi 11 toneladas de resina, inclinómetros y otros accesorios».

Fadel Z. se encargó de transportar esas adquisiciones hasta el Líbano en buques contenedores desde Hamburgo, en el norte de Alemania, o desde puertos españoles, de acuerdo con la fiscalía alemana. EFE

