Alemania admitirá también a la familia del médico estadounidense contagiado de ébola

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Berlín, 20 may (EFE).- Alemania admitirá también a cinco miembros de la familia del médico estadounidense que se contagió de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y que llegó este miércoles a una de las clínicas del hospital universitario La Charité en Berlín, según confirmó a EFE un portavoz del ministerio alemán de Sanidad.

Alemania procederá de este modo a petición de las autoridades estadounidenses, como fue el caso con el médico Peter Stafford, acogido por la menor duración del desplazamiento, realizado en un avión especial enviado por Washington para el traslado de pacientes altamente infecciosos.

Los familiares son la esposa y de los cuatro hijos del facultativo, que se encontraban igual que él en la RDC y cuentan como «contactos», es decir personas que han estado expuestas al virus y podrían haberse infectado.

Por ello, serán ingresados al igual que Stafford en una estación de aislamiento en el Campus Virchow de La Charité.

Este miércoles el Ministerio de Sanidad alemán no quiso dar detalles sobre la evolución del médico, que es también misionero y se contagió cuando trabajaba con pacientes con ébola en el hospital Nyankunde de la RDC.

El riesgo de la actual epidemia de ébola en RDC y Uganda, con 600 casos sospechosos y 139 muertes, es «bajo» a nivel global y el Ministerio de Sanidad germano subrayó que la acogida del médico estadounidense no comporta ningún peligro para la población. EFE

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